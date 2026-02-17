„Keine Meinung?“ Flick bricht nach Derby-Pleite DAZN-Interview ab

Nach dem Verlust der Tabellenführung in Spanien verlor sogar Hansi Flick kurz die Beherrschung. Der Meistercoach des FC Barcelona brach nach dem bitteren 1:2 im katalanischen Derby beim FC Girona ein Interview beim Streamingsender DAZN ab. Hintergrund war der umstrittene Siegtreffer des Außenseiters.

Flick wollte die Meinung des Reporters zu einem möglichen Foulspiel an Barça-Verteidiger Jules Koundé hören, was dieser verweigerte. „Keine Meinung? Du hast keine Meinung? Okay, dann ich auch nicht. Okay. Nein, ich habe nichts zu sagen“, sagte der frühere Bundestrainer und verschwand. Vor dem Siegtreffer war Claudio Echeverri seinem Gegenüber auf den Knöchel getreten, doch der Schiedsrichter revidierte seine Entscheidung nicht mehr.

Flick verliert mit Barcelona gegen Girona

So erlebte Flick „Barças fünf dunkelste Tage“, wie es die Sportzeitung „Marca“ formulierte. Schließlich hatten die Katalanen erst am Donnerstag eine empfindliche 0:4-Pleite im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokals bei Atlético Madrid kassiert. In der Meisterschaft liegt der Titelverteidiger nun zwei Punkte hinter Rekordmeister Real Madrid.

In der Pressekonferenz hatte sich Flick schließlich wieder gefasst. Auf die Frage, ob ihn die Erklärung des Schiedsrichters zum vermeintlichen Foul an Koundé überzeugt habe, antwortete er entschieden: „Nein, überhaupt nicht. Ich sagte ihm, es sei ein klares Foul gewesen, und er meinte ,Nein‘.“ Es gebe aber keine Ausreden, keine Beschwerden. Barça müsse besser verteidigen, weniger Fehler machen.

Bevor die Saison in die heiße Phase geht, gab Flick seiner Mannschaft zwei Tage frei. Erst am Samstag ist der Meister in der Liga gegen den FC Villarreal wieder im Einsatz, danach folgt das Pokal-Rückspiel gegen Atlético, ehe im März auch die nächsten Höhepunkte in der Champions League warten. Noch sind die Katalanen in allen drei Wettbewerben vertreten.