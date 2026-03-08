Ultras ziehen VAR den Stecker! Zweitliga-Schiri kann Foul nicht überprüfen

Verrückter VAR-Aufreger in der 2. Bundesliga! Ein schwarzer Bildschirm hat dem Schiedsrichter im Preußenstadion in Münster die Möglichkeit verwehrt, am Spielfeldrand selbst ein Foul zu überprüfen.

Der Grund für den Ausfall: Zwei vermummte Münster-Ultras sollen kurz zuvor zum VAR-Monitor gelaufen sein, wo schließlich der Stecker gezogen wurde, wie ein Sicherheitsmitarbeiter dem Sender Sky sagte. Auch die „Bild“ hatte darüber berichtet.

Die Preußen-Fans begleiten die offenbar geplante Aktion mit einem Banner: „Der VAR den Stecker ziehen!“ picture alliance/dpa | Bernd Thissen Die Preußen-Fans begleiten die offenbar geplante Aktion mit einem Banner: „Der VAR den Stecker ziehen!“

Münster-Banner: „Dem VAR den Stecker ziehen“

Im Münsteraner Fanblock war außerdem kurz ein Banner hochgehalten worden, auf dem es hieß: „Dem VAR den Stecker ziehen.“ Im Spiel des SC Preußen Münster gegen Hertha BSC (1:2) hatte der Münsteraner Niko Koulis kurz vor der Pause im Strafraum den Berliner Michael Cuisance abgeräumt. Als Schiedsrichter Felix Bickel, der den Elfmeter zunächst nicht gab, die Szene am Spielfeldrand selbst überprüfen wollte, blieb der Monitor allerdings schwarz.

Bei seiner Stadiondurchsage verwies Bickel anschließend explizit darauf, dass seine Kollegin Katrin Rafalski als Video-Assistentin im Kölner Keller die Szene als Foul gewertet habe. Fabian Reese verwandelte den Foulelfmeter in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zur 1:0-Pausenführung für Hertha. Nach dem Ausgleich durch Münsters Heuer (46.) erzielte dann Marten Winkler in der dritten Minute der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für die Berliner. Da half auch kein VAR-Steckerziehen. (dpa/trh)