„Keine Eifersüchteleien“: Das denkt Matthäus über den Kracher Real gegen Bayern

Der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bayern München vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League bei Real Madrid vor der hitzigen Atmosphäre im Estadio Santiago Bernabéu gewarnt.

„Meiner Ansicht nach geht es in Madrid in erster Linie nicht um die einzelnen Spieler, sondern nur um den Kopf. Die Bayern müssen Ruhe bewahren und mental da sein, denn im Bernabéu kann eine ganz besondere Magie entstehen, die gerade in der Champions League schon viele Teams zu spüren bekommen haben“, schrieb der Weltmeister von 1990 in seiner Sky-Kolumne.

Vor dem Hinspiel am Dienstag (21 Uhr/Prime Video) sieht Matthäus seinen Ex-Klub aber „als Favorit für das Weiterkommen an“. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany mache „vor allem auch was die Körpersprache angeht, den stabileren Eindruck. Es gibt keine Eifersüchteleien, was vielleicht früher mal ein Thema war, sondern der FC Bayern ist derzeit eine große Einheit.“

Bayern als Favorit: Matthäus sieht Vorteile

Sky-Experte Lothar Matthäus IMAGO / Pius Koller Sky-Experte Lothar Matthäus

Ein großer Trumpf ist dabei die Besetzung der Offensive. „Man hat in diesem Jahr mit Olise, Kane, Díaz, Musiala, Karl und Gnabry eine so vielfältige und vielseitige Qualität in der vorderen Achse, dass es schon beeindruckend ist. In Europa kann da nur der FC Barcelona noch mithalten, der ähnlich vielseitig im Angriff ist“, schrieb Matthäus.

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Wichtig wäre aber der Einsatz von Torjäger Harry Kane, der zuletzt im Spiel beim SC Freiburg (3:2) verletzt gefehlt hatte. „In großen Spielen braucht man große Spieler auf dem Feld und so eines kommt am Dienstag. Die bloße Anwesenheit von Kane auf dem Rasen ist dabei schon bedeutend, so ist es für die eigene Mannschaft wichtig, so eine Persönlichkeit auf dem Platz stehen zu haben, aber auch für die Gegner, die die Torquote und die Fähigkeiten von Kane kennen und respektieren“, so Matthäus. (sid/dj)