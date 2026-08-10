Mit dieser Reaktion auf den Auftakterfolg von Energie gegen Hannover 96 war nicht zu rechnen – wobei der Coach für emotionale Ausbrüche bekannt ist.

Diese heftige Reaktion überrascht: Trotz der erfolgreichen Rückkehr auf die Zweitliga-Bühne hat Trainer Claus-Dieter Wollitz den Auftritt des FC Energie Cottbus scharf kritisiert.

„Wir stellen uns hierhin und sagen: Wir wollen Hurra-Fußball, wir wollen mutigen Fußball. Alles das ist nicht erkennbar. Eine etwas andere Art sollte man schon an den Tag legen, wenn man der Meinung ist, man muss 2. Liga spielen“, befand der 61-Jährige nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96.

Zweitliga-Auftakt: Aufsteiger Cottbus schlägt Hannover 96

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Eine etwas andere Art sollte man schon an den Tag legen, wenn man der Meinung ist, man muss 2. Liga spielen. Claus-Dieter Wollitz

Nur weil die Niedersachsen Chancenwucher betrieben und Energie sich auf seinen herausragenden Torhüter Marcel Lotka verlassen konnte, gingen die Hausherren am Ende als glücklicher Sieger vom Platz. Tolcay Cigerci hatte per Freistoß und Foulelfmeter getroffen, Justin Butler nach einer Ecke.

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„Wenn man in 95 Minuten keine Torchance erspielt, dann weißt du, dass du ein Problem hast. Dann weißt du, dass es nicht um Einstellung geht. Dann geht's um Qualität. Das ist nicht eine Berechtigung, in der 2. Bundesliga zu spielen, so wie wir heute Fußball gespielt haben“, bemängelte der stets emotionale Wollitz. Dieses Spiel dürfe nur eine Mannschaft gewinnen und das sei Hannover.

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Wollitz: „Wir haben weder Mut, wir haben weder Spielaufbau“

Der impulsive FCE-Coach warf seinen Schützlingen mangelnde Intensität und Körperlichkeit vor. „Wir haben weder Mut, wir haben weder Spielaufbau“, hatte Wollitz schon zuvor am Sky-Mikrofon erklärt. Der Fußball-Coach forderte mehr Gegenwehr und „mehr Sprit“. Erst nach der Halbzeit und mehreren Wechseln kamen die Brandenburger besser ins Spiel.

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Wollitz hatte vor dem Saisonstart angekündigt, nicht von seiner Marschroute abweichen zu wollen und weiterhin Offensivfußball spielen zu lassen.

„Nach draußen zu posaunen: wir wollen das spielen und wollen das spielen und das spielen und es ist einfach nicht erkennbar - jetzt gilt es darum, die Spieler zu finden oder auf die Platte zu bringen, die das können oder auf jeden Fall sich anders verhalten“, sagte Wollitz und ließ durchblicken, dass er sich mehr Neuzugänge wünsche. (dpa)