Keine Angebote! Torwart-Star hat sich verzockt – Bundesliga-Klub aber auch

Der Plan des Freiburger Towarts Noah Atubolu geht nicht auf. Eigentlich hatte der ehemalige deutsche U21-Torwart seinen nächsten Karriereschritt schon fest geplant. Es sollte der Wechsel zu einem großen Verein folgen, nachdem Atubolu drei Jahren Stammtorwart des SC Freiburg war. Doch noch steht der 24-Jährige ohne Angebote da und es scheint, als hätten sich damit beide Seiten verzockt. Denn die Breisgauer haben bereits einen Nachfolger verpflichtet.

Konkrete Angebote oder Interessenten liegen nach Informationen von „Sport Bild“ weder Atubolu noch dem SC Freiburg vor. Der Vertrag des Torhüters endet zwar erst 2027, eine mögliche Zukunft beim SC Freiburg soll er sich aber verbaut haben. Das machte ihm der Klub nach dem verlorenen Europa-League-Finale gegen Aston Villa deutlich. Atubolu liebäugelt seit mehreren Monaten mit einem Wechsel und schloss eine Vertragsverlängerung, die der Verein anstrebte, aus. Deshalb planten die Freiburger mit einem Wechsel des Torhüters und stellten sich mit Mio Backhaus, der für 15 Millionen aus Bremen kommt, neu auf. Außerdem ist Florian Müller fest eingeplant.

Freiburg plant ohne seinen Stammtorwart

Als Freiburg seinen Keeper noch halten wollte, soll soch Atubolu „wenig respektvoll“ gezeigt haben. Die fehlende Wertschätzung von Spielerseite haben ihn nun in eine Sackgasse manövriert, da es die erhofften Angebote noch nicht gegeben hat. Vor allem auf einen Wechsel in die Premier League soll der Schlussmann gehofft haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Schweizer WM-Star: US-Behörden stoppen Einreise von Ex-Bundesliga-Profi!

Doch auch der SC Freiburg hat nun ein Problem, weil er zwei Nummer-1-Keeper unter Vertrag hat und die Baustelle schnell schließen wollte, wodurch eine noch größere entstanden ist. Auch die Verhandlungsposition mit potenziellen Käufern scheint dadurch geschwächt, weil die Breisgauer Atubolu jetzt loswerden müssen, um nicht mit beiden in die Vorbereitung geschweige die Saison zu gehen. (sil)