Kein Wechsel vor der Klub-WM: BVB lehnt 50 Millionen-Angebot für Top-Star ab

Der geplante Millionen-Transfer von Jamie Gittens von Borussia Dortmund zum FC Chelsea scheint vorerst geplatzt. Wie unter anderem Sky berichtet, haben die Westfalen die angebotene Ablöse von angeblich 50 Millionen Euro plus Bonuszahlungen als zu niedrig abgelehnt.

Chelsea wollte den 20 Jahre alten Offensivspieler noch rechtzeitig zur Klub-WM in den USA verpflichten, die am Freitag beginnt. Die dafür extra eröffnete Transferperiode läuft an diesem Dienstag (20 Uhr) ab. Ein Wechsel wäre daher erst wieder zum 1. Juli und damit während der Klub-WM (bis 13. Juli) möglich.

Dortmund will 65 Millionen Euro für Gittens

Laut Sky möchte der BVB für den Flügelspieler 65 Millionen Euro haben. Chelsea habe hingegen die Hoffnung, den Engländer nach der Klub-WM für deutlich weniger Geld zu verpflichten, in dem Wissen, dass der BVB für neue Transfers unbedingt Geld benötige.

Gittens spielte unter Trainer Niko Kovac zuletzt nur noch eine Nebenrolle bei den Dortmundern, die ihr erstes Spiel bei der Klub-WM am 17. Juni in New Jersey gegen Fluminense bestreiten. (sid/vb)