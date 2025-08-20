„Kein Muss“: Leipzig-Boss über möglichen Verkauf von Topspieler

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig, sieht einen Verkauf von Jungstar Xavi Simons in diesem Sommer nicht als zwangsläufig an. „Das ist kein Muss. Wir kennen seine großen Ambitionen, in einer Top-Liga für einen Titelanwärter zu spielen. Er will sich auf höchster Ebene beweisen. Und wenn es wirtschaftlich vernünftig ist, sind wir offen. Aber auch nur dann“, sagte Schäfer der Sport Bild.

Leipzig hatte Simons, der zuvor ausgeliehen gewesen war, im vergangenen Winter für rund 50 Millionen Euro von Paris Saint-Germain verpflichtet. Nachdem RB in der abgelaufenen Bundesliga-Saison die Qualifikation für das europäische Geschäft verpasste, stehen die Zeichen nun auf Trennung. Der Niederländer besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2027, der FC Chelsea gilt als Interessent.

Leipzig eröffnet in München die neue Spielzeit

„Wenn es wirtschaftlich für uns nicht sinnvoll ist, freuen wir uns auf eine weitere Saison mit diesem herausragenden Spieler“, führte Schäfer aus. Zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am vergangenen Wochenende hatte Xavi beim Regionalligisten SV Sandhausen in der Startelf gestanden und ein Tor sowie eine Vorlage zum 4:2-Sieg beigetragen. Am Freitag (20.30/Sat.1 und Sky) eröffnen Xavi und Co. bei Bayern München die neue Bundesliga-Spielzeit.

Nach Platz sieben in der Vorsaison befindet sich Leipzig im Umbruch.

Schäfer formuliert Saisonziele

Mit Ole Werner ist ein neuer Trainer gekommen, Top-Stürmer Benjamin Sesko hat den Verein Richtung Manchester United verlassen und zahlreiche neue Talente sind zum Team dazugestoßen. Daher formuliert Schäfer das Saisonziel etwas zurückhaltender als in den Jahren zuvor. „Wir bleiben hoch ambitioniert und wollen zurück ins internationale Geschäft. Wir sprechen über nichts anderes mit den Spielern“, sagte er. Sonst war die Champions-League-Quali stets die Maßgabe gewesen.

Die Meisterschaft geht laut Schäfer derweil nur über die Bayern. „Die Bayern haben einen der besten Kader der Welt und gehen als klarer Meisterschaftsfavorit ins Rennen“, sagte er. Wenn die Münchner „im Fußball-Rausch“ seien, „sind sie nur sehr schwer aufzuhalten“, sagte Schäfer: „Am ersten Spieltag besteht zumindest die Chance, dass man sie in einem günstigen Moment erwischt.“ (sid/hen)