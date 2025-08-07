„Kein ganz einfacher Typ“: Experte sieht Sané-Euphorie in der Türkei skeptisch

Türkei-Experte Erdal Keser will die aktuelle Euphorie um Fußball-Nationalspieler Leroy Sané bei Galatasaray Istanbul nicht überbewerten. „Warten wir es ab. Wenn die Spieler heute mit ihren Privatmaschinen landen, dann kommen schon mal 20.000 Menschen zum Flughafen. Aber bei der Verabschiedung ist dann meist keiner mehr zu sehen“, sagte der frühere Dortmunder Profi im „Kicker“.

Sané bringe jedoch „fußballerisch alles mit, dass er hier erfolgreich ist“, fügte Keser an: „Und trotzdem muss er sich hier 100-prozentig reinhauen. Bei Galatasaray wird man als Spieler von der Stimmung getragen – wenn es läuft. Darauf liegt die Betonung.“ Keser kennt Galatasaray bestens. Der 64-Jährige war dort selbst Profi und Co-Trainer gewesen. Die Erwartungen beim türkischen Meister in Sané, der vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt war, sind riesig. Am Freitag steht der 29-Jährige bei Gaziantep vor seinem Pflichtspieldebüt.

Keser ist gespannt, wie Sané in der SuperLig zurechtkommt

„Ich mag Sané als Spieler, aber er ist aus der Distanz betrachtet auch kein ganz einfacher Typ“, sagte Keser: „Er kann Spiele allein entscheiden, doch auf der anderen Seite bietet seine Körpersprache auch viel Angriffsfläche. Dabei ist er einer, der spüren muss, dass er geliebt wird. Dann kann er auch alles zeigen.“

Allerdings müsse sich Sané in der SüperLig auf „teils sehr harten Fußball, manchmal auch unorthodox“, einstellen, so der frühere Nationalspieler: „Klar, Sané war auch bei Bayern enge Räume gewohnt, aber ich bin sehr gespannt, wie er mit den manchmal rustikalen Verteidigern klarkommt, die auch noch top motiviert sein werden gegen ihn.“ (sid/hen)