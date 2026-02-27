Kein deutsches Duell, aber Hammer-Los für Leverkusen in der Champions League

Dortmund-Bezwinger statt deutsches Duell: Für den FC Bayern führt der Weg auf seiner Triple-Mission über Italien. Bei der Achtelfinal-Auslosung am Freitag in Nyon gingen die Münchner einem erneuten Aufeinandertreffen mit Bayer Leverkusen aus dem Weg, sie treffen in der Champions League stattdessen auf BVB-Schreck Atalanta Bergamo. Leverkusen bekommt es derweil mit dem FC Arsenal zu tun.

Atalanta, das unter der Woche den BVB trotz eines 0:2-Rückstands aus dem Hinspiel aus dem Wettbewerb gekegelt hatte, empfängt die Bayern im Hinspiel am 10./11. März in Norditalien. Das Rückspiel steigt eine Woche später (17./18. März) in der Allianz Arena. Leverkusen hat gegen Arsenal, das die Ligaphase mit acht Siegen aus acht Partien gewonnen hatte, zunächst Heimrecht.

Eberl über Bergamo: „Natürlich eine große Warnung“

„Das ist natürlich eine große Warnung“, sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl mit Blick auf den 4:1-Erfolg von Atalanta gegen den BVB: „Also eine Aufgabe, die definitiv ambitioniert ist, aber wir wollen weiterkommen.“ Auch Sportdirektor Christoph Freund betonte gegenüber Sky die Ambitionen der Münchner. „Wenn wir unsere Energie und unsere Performance auf den Platz bringen, dann haben wir sicher eine Chance“, sagte er.

FC Bayern hat schweren Weg ins Champions-League-Finale

Für die Bayern könnte der angepeilte Weg ins Finale am 30. Mai in Budapest jedoch durchaus leichter sein. Im Viertelfinale würden die Münchner auf den Sieger des Giganten-Duells zwischen Manchester City und Real Madrid treffen, im Halbfinale könnte Titelverteidiger Paris Saint-Germain warten. Leverkusen träfe in der Runde der letzten acht auf Sporting Lissabon oder Überraschungsteam Bodö/Glimt.

Besonders für die Bayern werden die Duelle mit Bergamo zum vorläufigen und wegweisenden Höhepunkt einer Saison, in der sie offenkundig nach dem dritten Triple der Vereinsgeschichte greifen wollen. In der Bundesliga können die Münchner am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Klassiker bei Borussia Dortmund den ersten Titel so gut wie sicher machen. Gegen Atalanta bietet sich dem Rekordmeister dann die nächste Möglichkeit, dem BVB zu zeigen, wie es geht.

Rolfes: Arsenal sei „vielleicht der Top-Favorit auf den Titel“

Auf Erfahrung können sie dabei nicht zurückgreifen, beide Teams treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Leverkusen hatte zuletzt 2002 in der Champions League mit Arsenal zu tun, in der Zwischenrunde gab es ein 1:1 und ein 1:4. Die Werkself zog später dennoch ins Finale ein, unterlag dort aber Real Madrid. Auch ein direktes Duell zwischen Bayer und Bayern wäre bei der Auslosung am Freitag möglich gewesen.

„Ich habe mich gefreut“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes über das Los. Arsenal sei in der Königsklasse und der Premier League „vielleicht der Top-Favorit auf den Titel. Da müssen alle Sachen passen, aber dann sind wir in der Lage, ihnen das Leben schwer zu machen“, betonte er.

Woltemade gegen Barcelona und PSG gegen Man City

In den weiteren Duellen trifft unter anderem PSG auf den FC Chelsea, Newcastle United um Nationalstürmer Nick Woltemade bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun und der FC Liverpool spielt gegen Galatasaray Istanbul. Das zweifelsfrei größte Highlight bietet aber das Duell zwischen City und Real, die zum fünften Mal in Folge in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinandertreffen.

Im Achtelfinale der Europa League (12. und 19. März) trifft der VfB Stuttgart auf den FC Porto, der SC Freiburg spielt gegen den KRC Genk.