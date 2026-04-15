„Das ist doch kein Betriebsausflug!“ Legende fordert Manuel Neuer im WM-Tor

Torwartlegende Sepp Maier hat sich für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft stark gemacht und Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgefordert, bei der Personalie über seinen Schatten zu springen.

Zusammenfassung:

Sepp Maier fordert die Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Team.

Maier: Neuer ist unumstrittene Nummer eins in Deutschland.

Er übt Kritik an Nagelsmanns Umgang mit Neuer.

Sportlich sei es keine Frage, ob Neuer bei der WM im Sommer die Nummer eins sein solle, meinte Maier bei Sport1 und betonte: „Der gehört rein, fertig.“

Maier weiter: „Das ist doch kein Betriebsausflug, das ist die Nationalmannschaft. Manu ist nach wie vor die Nummer eins in Deutschland.“ Jedoch gehe es bei der Debatte um den Kapitän des FC Bayern „nicht rein ums Sportliche“, gab die Klublegende zu bedenken: „Und der Manu hat es schon gefühlt hundertmal gesagt, dass er nicht zurückkommt – zumindest sagt er das.“

Sepp Maier versteht Nagelsmann bei Neuer nicht

Dass Nagelsmann nicht auf Neuer zugehe, verstehe er nicht, meinte Maier. „Früher hast du deine besten Leute aufgestellt, Punkt. Heute wird analysiert, moderiert, kommuniziert – und am Ende sitzt der Beste draußen.“ Der Bundestrainer „wirkt auf mich oft wie einer, der alles perfekt vorbereiten will – das ist ja auch seine Stärke. Aber Fußball ist keine Excel-Tabelle! Da brauchst du Gefühl, Hierarchie, Respekt. Und wenn ein Manuel Neuer in der Kabine sitzt, dann verändert das etwas – im positiven Sinn.“

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Im Champions-League-Spiel bei Real Madrid habe Neuer „gehalten, da hätte es mich früher zerrissen im Tor. Das ist doch keine normale Leistung mehr – das ist Zauberei mit Handschuhen“, meinte Maier und betonte: „Wer da noch diskutiert, ob der gut genug ist, hat vom Torwartspiel ungefähr so viel Ahnung wie ich vom Ballett.“