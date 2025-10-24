mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Michy Batshuayi im Trikot von Eintracht Frankfurt

Michy Batshuayi bangt um das Leben seiner Katze. Jetzt bittet er seine Fans um Hilfe. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Katze von Auto angefahren: Frankfurt-Star fleht um Hilfe

kommentar icon
arrow down

Der Frankfurter Fußballprofi Michy Batshuayi kämpft um das Leben seiner Katze. Demnach ist sein Haustier von einem Auto angefahren worden und benötigt offenbar dringend eine Bluttransfusion von einer anderen Katze. „Ich bitte euch heute von Herzen um Hilfe. Ich lebe in Frankfurt, und meine Katze wurde von einem Auto angefahren. Sie ist in kritischem Zustand und muss dringend operiert werden“, startete der Bundesliga-Stürmer einen Aufruf zur Blutspende auf Instagram. 

Weiter schrieb der 32 Jahre alte Batshuayi: „Ich weiß, das ist keine gewöhnliche Bitte, aber es ist ihre einzige Überlebenschance.“ Die Operation stehe bald an, „jede Minute zählt“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ihre Anfälligkeit“: St. Pauli will auf Liverpools Spuren wandeln

Auf Instagram folgen dem Eintracht-Profi, der einst auch für Borussia Dortmund spielte, über 2,8 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. (dpa/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test