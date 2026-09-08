Nach dem bitteren Aus im Halbfinale spricht der Bayern-Torjäger über den entscheidenden Faktor für dieses Jahr. Der Titelgewinn in der Königsklasse ist das klare Ziel.

Stürmerstar Harry Kane will mit dem FC Bayern in dieser Saison endlich den ersehnten Titel in der Champions League holen.

„Wir sind sehr nah dran“, sagte der 33-Jährige vor dem Auftakt der Königsklasse am Donnerstag (21 Uhr/DAZN) gegen Bodö/Glimt bei TNT Sports: „Vergangene Saison haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht. Wir gehen jetzt in diese Saison und sagen: Es muss unser Jahr werden.“

Harry Kane will mit Bayern die Champions League gewinnen

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Es muss unser Jahr werden. Harry Kane

Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen den späteren Champion Paris Saint-Germain in der vergangenen Spielzeit lechzen die Münchner nach ihrem siebten Titel in der Königsklasse.

Es gehe in der Champions League jedoch „nicht nur darum, die beste Mannschaft zu sein. Manchmal braucht man auch das nötige Glück im richtigen Moment", meinte Kane: „Die Frage ist, ob wir diesen kleinen Unterschied ausmachen können, der nötig ist, um weiterzukommen und die Champions League zu gewinnen. Das ist mein Ziel. Und es ist das Ziel der gesamten Mannschaft.“

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Auch deshalb habe er sich noch nicht mit einem Karriereende auseinandergesetzt, betonte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft.

„Es gibt auf Vereinsebene noch Dinge, die ich gewinnen möchte. Dasselbe gilt für die Nationalmannschaft“, sagte Kane, der in der vergangenen Saison für den FC Bayern und England überragende 73 Tore erzielt hatte: „Deshalb geht es für mich darum, diesen Moment so lange wie möglich auszukosten.“ (sid/mkw)