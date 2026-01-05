Was die Bayern wohl dazu sagen? Top-Talent Karl träumt von Wechsel zu Real Madrid

Shootingstar Lennart Karl sieht sich offenbar nicht dauerhaft bei Bayern München.

„Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein. Es ist ein Traum, dort zu spielen“, sagte der 17-Jährige als Gast beim „FC Bayern München Fanklub Burgsinn 1980“: „Aber irgendwann will ich auf jeden Fall mal zu Real Madrid. Das ist mein Traumverein, aber das bleibt unter uns. Natürlich ist Bayern etwas sehr Besonderes.“

Karl ist bei Bayern die Entdeckung dieser Saison

Karls Vertrag bei den Münchnern läuft bis Ende Juni 2028, er gehört zu den Entdeckungen in dieser Saison beim Rekordmeister. In 13 Bundesligaspielen erzielte er drei Tore, auch in der Champions League war er dreimal erfolgreich.

Der Offensivspieler gilt als ein Kandidat für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko, bislang war er jedoch noch nicht bei der Nationalmannschaft. Karl spielt seit Juli 2022 für die Münchner, damals war er von Viktoria Aschaffenburg zur FCB-Jugend gekommen. (sid/hmg)