Karl kontert Kane! Bayern München spaziert ins Viertelfinal-Duell mit Real Madrid

Das nächste Schützenfest – diesmal mit Harry Kane. Nach dem 6:1-Hinspielsieg bei Atalanta Bergamo gewann Bayern München zu Hause mit 4:1 gegen die Italiener. Im Champions-League-Viertelfinale wartet mit Real Madrid ein Gegner von anderem Kaliber.

Im Hinspiel wurde Goalgetter-Superstar Kane geschont. Völlig zurecht, wie das Ergebnis verdeutlichte. Das Rückspiel wollte der Engländer sich nicht nehmen lassen – und holte Mitte der ersten Hälfte einen Elfmeter für sich heraus, als Sclavini seinen Schuss im Strafraum mit der Hand blockte. Den ersten Versuch parierte Bergamo-Keeper Sportiello noch, aber da er sich zu früh von der Linie bewegt hatte, erhielt Kane eine zweite Chance, die er sich nicht nehmen ließ (25.).

Nach dem Hinspielergebnis war die Partie in München für beide Seiten ein besseres Schaulaufen, das Kane (54.) nach der Pause zu seinem sehenswerten zweiten Treffer nutzte, als er sich um die halbe Bergamasker Deckung drehte und gegen Sportiello diesmal keinen zweiten Versuch brauchte.

Karl trifft, Pavic mit Rekord

Kane, Kane … Karl. Nach dem Superstar war nun das Supertalent dran: Der 17-jährige Lennart Karl traf nach 56 Minuten zum 3:0 – und lieferte danach Luis Diaz (70.) die Vorlage zum 4:0. Mit dem 16-jährigen Filip Pavic feierte ein noch jüngerer sein Königsklassen-Debüt, er ist nun der jüngste Münchner, der jemals Champions League gespielt hat.

Atalantas Ambitionen, wenigstens im Rückspiel nicht unterzugehen, waren endgültig ad acta gelegt. Samardzic (85.) markierte gegen den genesenen Bayern-Torwart Jonas Urbig wenigstens noch den Ehrentreffer.

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Das Viertelfinale (7./8 und 14./15. April): Real Madrid – Bayern München, Paris St. Germain – FC Liverpool, FC Barcelona – Atlético Madrid, Sporting Lissabon – FC Arsenal