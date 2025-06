„Kann meine Situation einschätzen“: So denkt Füllkrug über einen Wechsel

Rückkehrer Niclas Füllkrug ist fest entschlossen, seinen Wert für die deutsche Nationalmannschaft nach neun Monaten DFB-Pause sofort wieder zu zeigen. „Ich kann meine Situation realistisch einschätzen“, sagte der Stürmer, der bei West Ham United aufgrund von Verletzungen ein „herausforderndes Jahr“ hinter sich hat, aber: „Ich habe hier immer gut funktioniert und ein paar Qualitäten, die jeder Mannschaft gut tun.“

Vor allem der DFB-Elf. In 22 Länderspielen hat Füllkrug 14 Tore erzielt, bei den Hammers waren es in einer schweren ersten Saison nur drei Treffer bei 20 Einsätzen. Über einen Wechsel denke er dennoch „gar nicht nach“, meinte der frühere Dortmunder, „ich freue mich, dass ich nächste Saison wieder angreifen kann – mit einer ganz anderen Basis“.

Premier-League-Fußball macht Füllkrug Spaß

In der Premier League gehe es „mehr mit offenem Visier“ zur Sache, was ihm entgegenkomme, meinte Füllkrug. „Es macht mir Spaß. Ich habe viele große Räume vor mir im Zehnerraum. Die Liga ist sehr dynamisch, sehr physisch, was mir ganz gut liegt.“ Er versprach: Im zweiten Jahr werde es „definitiv mehr in punkto Spielzeit, Tore, Scorerpunkte“.

Von einer verlorenen Spielzeit will der 32-Jährige nicht sprechen. „Ich versuche, mir das immer ein bisschen schön zu reden. Nach jedem Tal kommt auch wieder ein Hoch. Dementsprechend müsste es von jetzt an steil bergauf gehen.“ Auch beim DFB? „Meine Qualitäten“, sagte der mögliche Joker Füllkrug, „werden zu einem gewissen Zeitpunkt sicherlich gebraucht“. (sid/vb)