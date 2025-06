„Kann es kaum erwarten“: Pokal-Held wird neuer Wolfsburg-Trainer

Ein freier Bundesliga-Trainerposten ist nun besetzt: Paul Simonis ist neuer Coach des VfL Wolfsburg!

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der Niederländer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Zuletzt war der 40-Jährige beim niederländischen Pokalsieger Go Ahead Eagles Deventer tätig gewesen.

Simonis: „Ich kann es kaum erwarten“

Simonis folgt in Wolfsburg auf Ralph Hasenhüttl. Der VfL hatte sich von dem Österreicher im Saisonendspurt nach einer Negativserie getrennt, in den verbliebenen Partien hatte U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft interimsweise betreut. Wolfsburg beendete die Saison auf dem enttäuschenden elften Platz.

Paul Simonis sagte: „Ich kann es kaum erwarten, diese Herausforderung anzunehmen und mit der Mannschaft, dem Staff und dem Umfeld zu arbeiten. Ich freue mich riesig darauf, künftig in einer sehr starken und spannenden Liga auf einem Top-Level arbeiten zu dürfen.“

Christiansen: „Paul bringt viel Energie und eine große Leidenschaft mit“

„Es war ein intensiver Prozess, an dessen Ende wir uns für Paul Simonis entschieden haben. Er passt hervorragend in unser Anforderungsprofil. Paul arbeitet in allen Bereichen sehr detailliert, er bringt zudem viel Energie und eine große Leidenschaft mit. Wir freuen uns darauf, den Weg künftig mit ihm gemeinsam zu gehen“, betont Peter Christiansen, VfL-Geschäftsführer.

Zum Trainerteam von Simonis gehören neben dem langjährigen Torwarttrainer Pascal Formann künftig Tristan Berghuis, Peter van der Veen und Martin Darneviel. Eine offizielle Vorstellung des neuen Trainers soll laut Verein Anfang Juli stattfinden.(sid/abl)