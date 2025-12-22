„Sehr stolz“: Nächster Bundesliga-Rekord! Kane überholt Makaay locker

Die nächste Bestmarke! Münchens Torgigant Harry Kane hat zum Abschluss des Jahres einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Mit seinem Treffer zum Endstand von 4:0 gelang dem Angreifer des FC Bayern im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) sein 100. Scorerpunkt – schneller erreichte bislang kein Spieler diese Marke. Kane (81 Tore/19 Vorlagen) benötigte nur 78 Spiele, 35 weniger als der bisherige Rekordhalter Roy Makaay (FC Bayern/113 Spiele).

„Ich bin offensichtlich schon sehr stolz“, sagte der Engländer zu seinem Rekord, auch wenn er betonte, darauf „nicht zu viel Wert“ zu legen. Die Bestmarke sei eben das Ergebnis von Hingabe und harter Arbeit, zudem machten ihn seine Mitspieler und die Trainer besser. „Wenn solche Dinge passieren, freut man sich auf die nächsten, also lass uns mal schauen, wie schnell wir die nächsten hundert erreichen“, ergänzte Kane mit einem Schmunzeln.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach dem gelungenen Jahresabschluss und der vorzeitigen Herbstmeisterschaft gehen die Bayern und Sportvorstand Max Eberl voller Zuversicht in die kurze Weihnachtspause. Der Sieg gegen Heidenheim sei die „Abrundung einer herausragenden ersten Halbserie“ gewesen, sagte Eberl. Die Münchner hätten jedes Spiel „super professionell angenommen“, meinte der 52-Jährige. „Wenn’s richtig zählt, im März, April, Mai“, fügte Eberl aber direkt hinzu: „Dann wollen wir dabei sein.“ Er verspüre bei der Mannschaft „diese Lust, diese Gier, das schaffen zu wollen“.

Kane trägt Bayern durch die „Corona-Woche“

In Heidenheim hatten die Bayern am Sonntag ihren 22. Sieg im 25. Pflichtspiel der Saison gefeiert – trotz großer Personalsorgen. Die Woche habe sich wie eine „Corona-Woche“ angefühlt, sagte Trainer Vincent Kompany mit Blick auf die krankheitsbedingten Ausfälle von Aleksander Pavlovic, Tom Bischof und Sacha Boey, die zu den Verletzten noch dazugekommen waren. Dennoch habe man auf dem Platz Bayern München gesehen, meinte der Coach. Das sei ihm wichtig. Der Rekordmeister dominierte und bleibt national weiter ungeschlagen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Die Qualität der Mannschaft ist …“: Magath mit klarem HSV-Urteil

Er wolle über die neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund vor den verbleibenden beiden Hinrunden-Spielen im Januar nicht nachdenken, sagte Kompany. Nach der kurzen Pause, die sowohl physisch als auch psychisch wichtig sei, wolle man einfach „weitermachen“ und „Gas geben bis zum Ende“. (sid/dpa/lam)