Ein Spiel weniger auf der Jagd nach dem Tor-Rekord: Bayern muss auf Kane verzichten

Bayern München muss im Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Stürmer Harry Kane verzichten. Der Engländer habe „einen Schlag auf die Wade bekommen und sich noch nicht erholt“, sagte Trainer Vincent Kompany vor der Partie am Freitag (20.30 Uhr/Sky): „Es ist nur ein Schlag, es ist nichts ernsthaftes. Aber dieser eine Tag hat uns vielleicht noch gefehlt.“

Damit hat Kane auf seiner Jagd nach dem Tor-Rekord in der Bundesliga ein Spiel weniger. Zurzeit steht er bei 30 Treffern, Robert Lewandowskis Bestwert aus der Saison 2020/21 liegt bei 41. Sollte Kane nach dem Gladbach-Spiel nicht mehr ausfallen, blieben ihm noch neun Partien, um den Polen einzuholen oder zu übertreffen. Mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (21 Uhr) gab sich Kompany bei Kane gelassen. Er „gehe davon aus“, dass dieser bis dahin wieder zur Verfügung stehe, sagte der Belgier: „Wir sind ziemlich entspannt.“ Auch Hiroki Ito und Alphonso Davies fallen weiterhin aus.

Ein Rückkehrer bei Bayern: Manuel Neuer wieder fit

Kapitän Manuel Neuer kehrt gegen Gladbach dagegen in den Kader zurück. „Manu ist fit“, sagte Kompany. Neuer hatte sich im Spiel bei Werder Bremen am 14. Februar (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wegen der Verletzung verpasste er zuletzt das Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2) sowie den Klassiker bei Borussia Dortmund (3:2).

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Eklat in der 3. Liga! Torhüter nach Böller-Wurf im Krankenhaus

Generell blickt Kompany der heißen Saisonphase mit Vorfreude entgegen. „Komisch war, dass wir keine englischen Wochen hatten“, sagte der 39-Jährige: „Was jetzt auf uns zukommt, ist das, was wir gewohnt sind.“ (sid/trh)