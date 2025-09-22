Kampf gegen Blutkrebs: Nationalspieler wird potenzieller Stammzellenspender

Nationalspieler Maximilian Beier sagt Blutkrebs den Kampf an. Wie die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) am Freitag mitteilte, lässt sich der 22-Jährige als potenzieller Spender registrieren. Er wolle damit zeigen, „wie einfach es ist, Menschen zu helfen“, sagte Beier. Laut DSD bekommt alle 27 Sekunden ein Mensch auf der Welt die Diagnose Blutkrebs gestellt.

Deshalb sei es umso wichtiger, „dann auch direkt die Möglichkeit zu haben, mit der passenden Stammzellspende zu helfen, um Leben zu retten“, sagte Beier. Für den BVB-Profi sei es „klar“, seine Reichweite zu nutzen, um weitere Menschen für eine Registrierung zu gewinnen. Jeder zwischen 17 und 50 Jahren kann sich theoretisch registrieren lassen. (mp/sid)