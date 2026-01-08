Kaffeebecher-Gate um Tottenham-Trainer – Fans fordern Entlassung

Dieser Kaffee dürfte dem umstrittenen Tottenham-Trainer Thomas Frank einen ganz schlechten Nachgeschmack bereitet haben. Weil der dänische Coach des Europa-League-Siegers vor dem verlorenen Spiel beim AFC Bournemouth einen Kaffee aus einem Becher mit dem Logo des verhassten Stadtrivalen FC Arsenal getrunken hat, hagelt es in den sozialen Medien Kritik.

„Ich habe es definitiv nicht bemerkt. Es wäre total dumm von mir, den Becher zu nehmen, wenn ich es gewusst hätte“, rechtfertigte sich Tottenham-Coach Frank: „Es ist schon etwas traurig im Fußball, dass man mich danach fragen muss. Ich würde niemals so etwas Dummes tun.“

Tottenham-Coach Frank: „Ich habe es definitiv nicht bemerkt“

Hintergrund des Fauxpas ist die Tatsache, dass Arsenal am Samstag ebenfalls in Bournemouth gespielt hatte. Demnach sollen die Gäste-Teams dort immer Becher mit ihrem eigenen Vereinslogo erhalten. Offenbar waren die Utensilien beim Tottenham-Gastspiel noch nicht ausgetauscht worden.

Schließlich war Frank der Becher von einem Mitarbeiter gereicht worden. Dass Tottenham das Spiel in der Nachspielzeit auch noch mit 2:3 verlor, rundete den gebrauchten Tag von Frank ab.

Dass von einigen Tottenham-Fans sogleich die Entlassung von Frank gefordert wird, hat aber weniger mit dem Becher zu tun. Auch unter dem 52-Jährigen, der erst zu Saisonbeginn kam, spielen die Spurs weiter enttäuschenden Fußball. Der Klub liegt auf dem 14. Platz – mit mehr als 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal. (sid/hmg)