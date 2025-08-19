„Völlig unverständlich“: Lothar Matthäus widerspricht FC Bayern deutlich

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern München vor allem dank junger Talente wie Lennart Karl und Jonah Kusi-Asare für die neue Saison der Bundesliga gewappnet. „Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader – selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku – zu klein ist“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Die Sorgen von Stürmerstar Harry Kane, dass der FCB „ein bisschen dünn aufgestellt“ sei, könne er nicht teilen.

Mit Luis Díaz und Jonathan Tah hätten die Münchner „absolute Verstärkungen“ geholt, schrieb Matthäus. Zudem kehren die derzeit verletzten Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies mittelfristig zurück. Auch in Tom Bischof habe Trainer Vincent Kompany „einen richtig guten Mann dazu bekommen“.

Lothar Matthäus findet Bayerns Youngster unterschätzt

Doch obwohl der FC Bayern mit dem Erfolg im Supercup beim VfB Stuttgart (2:1) „direkt ein Ausrufezeichen gesetzt“ habe, übte Matthäus Kritik an Kompany.

Dass die jungen Wilden Karl und Bischof erst in der Nachspielzeit eingewechselt worden seien, sei für ihn „völlig unverständlich“. Schließlich hätten Spieler wie Karl, aber auch Paul Wanner, Kusi-Asare oder Wisdom Mike in den Testspielen gezeigt, dass sie bei den Profis mitspielen können. „Junge Spieler brauchen Selbstvertrauen und mit solchen Entscheidungen nimmt Kompany ihnen das“, schrieb Matthäus. (sid/hen)