„Jetzt kaufe ich den Rest“: Lukas Podolski (40) wird zum Klub-Besitzer

Weltmeister, deutscher Meister und polnischer Pokalsieger ist Lukas Podolski schon – und bald auch Besitzer eines FußballKlubs?

Wie der frühere Bundesliga-Stürmer des 1. FC Köln und des FC Bayern München mitteilte, will er den polnischen Verein Górnik Zabrze übernehmen. Er hält bereits Anteile an dem Verein in Oberschlesien, für den er seit 2021 spielt. „Jetzt kaufe ich den Rest“, sagte Podolski. Einen Preis gebe es noch nicht.

In diesen Tagen soll der Stadtrat entscheiden, ob die kommunalen Anteile an den Weltmeister von 2014 übertragen werden. In Polen würden Vereine städtisch geführt, erklärte Podolski am Rande einer Reise von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst in Kattowitz. „Meiner Meinung nach hat die Stadt eine andere Aufgabe: Man muss Spielplätze bauen, man muss was anderes machen, die Infrastruktur ausbauen, aber nicht einen Fußballverein managen. Bevor der Verein in andere Hände kommt, habe ich gesagt, lieber kommt er in gute Hände zu mir“, begründete er seine Entscheidung.

Lukas Podolski: Spieler, Besitzer und Fan von Gornik Zabrze

Dabei sieht sich der 40-Jährige nicht als klassischer Investor. „Einer von den Fans. Einer, der die Sprache und Stimme der Fans hat. Fußball gehört immer wieder den Fans. Ich will den Verein weiter nach vorn bringen“, kündigte der Offensivspieler an.



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Ob er seine aktive Karriere fortsetzt, bleibt offen. Zuletzt hatte Podolski mit 40 Jahren zum ersten Mal den polnischen Pokal gewonnen – und sich möglicherweise mit einer Trophäe in den Fußball-Ruhestand verabschiedet. „Mal sehen, ist noch in den Planungen, wie es weitergeht für mich“, sagte der frühere Nationalspieler, der im polnischen Gleiwitz geboren wurde. (DPA/SIL)