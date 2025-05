Rächte sich jemand an ihm? Hummels spricht über jähes Ende beim BVB

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mats Hummels empfindet seinen Abschied bei Borussia Dortmund auch mit einem Jahr Abstand als unglücklich. „Es hätte anders laufen sollen als bei mir. Eigentlich ist es eher so, dass es einem in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt wird. Mir wollte, glaube ich, jemand das Interview heimzahlen und hat es der Presse gesteckt, bevor es öffentlich mitgeteilt wurde“, sagte Hummels im ZDF.

In der Dokumentation „Hummels – La Finale“ hat Tommi Schmitt den 36-Jährigen in seiner Saison bei der AS Rom begleitet. Hummels hatte im Frühjahr 2024 kurz vor dem Champions-League-Finale der „Sport Bild“ ein bemerkenswert offenes Interview gegeben, in dem er den damaligen Trainer Edin Terzic indirekt kritisierte. Für Hummels gab es nach der Saison mit dem erreichten Königsklassen-Endspiel keine Zukunft beim BVB.

Hummels hörte für Karriereplanung auf seinen Sohn

Der Weltmeister von 2014 hatte im Anschluss auch erwogen, seine Laufbahn komplett zu beenden – entschied sich aber für ein Jahr in Rom. Wichtiger Berater war dabei sein Sohn Ludwig. „Ich habe auch ihn gefragt, ob ich aufhören soll. Er hat gesagt, dass ich noch ein Jahr spielen soll. Wenn er gesagt hätte, ich will, dass du aufhörst, hätte ich aufgehört“, berichtet Hummels. In diesem Sommer ist dann tatsächlich Schluss. (dpa/vb)