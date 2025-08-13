„Jemand hat entschieden“: Star-Torwart reagiert auf Plötzlich-Rauswurf

Noch ist sein Aus bei Paris Saint-Germain nicht offiziell – doch Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma hat sich schon einmal emotional vom Champions-League-Sieger verabschiedet. „Jemand hat entschieden, dass ich nicht mehr Teil der Mannschaft sein und nicht mehr zum Erfolg des Teams beitragen kann. Ich bin enttäuscht und traurig“, schrieb der 26-Jährige bei Instagram. Donnarumma steht nicht im PSG-Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) gegen Tottenham Hotspur.

Weiter heißt es: „Ich hoffe, dass ich noch einmal die Gelegenheit habe, den Fans im Parc des Princes in die Augen zu schauen und mich gebührend zu verabschieden“, so Donnarumma.

Sollte das nicht möglich sein, möchte „ich euch wissen lassen, dass mir eure Unterstützung und Zuneigung sehr viel bedeutet und ich sie nie vergessen werde.“

Das könnte Sie auch interessieren: Ballon d’Or-Kandidaten bekannt: Diese drei Deutschen sind nominiert

Hintergrund für das sich abzeichnende Aus des Top-Torwarts in Paris ist die Verpflichtung von Lucas Chevalier, die der Klub am Samstag verkündet hatte. Der Keeper wechselte von Ligakonkurrent OSC Lille in die Hauptstadt, PSG ließ sich den Transfer 40 Millionen Euro kosten. Durch Boni könnte die Ablöse noch auf 55 Millionen ansteigen. (sid/hen)