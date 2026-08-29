Tumulte beim Zweitliga-Spiel in Braunschweig: Fünf Ordner und ein Polizist werden verletzt. Die Polizei ermittelt gegen mehrere Fans.

Die Braunschweiger Fanszene sorgte nicht nur mit einer Pyroshow für eine hitzige Atmosphäre auf den Rängen. Mit dem riesigen „Danke, Benny“-Banner würdigte die Südkurve offenbar ihren langjährigen Vorsänger Benjamin Riefenberg. IMAGO/Susanne Hübner

Das torreiche Zweitliga-Duell zwischen Eintracht Braunschweig und Hertha BSC (3:5) ist von heftigen Auseinandersetzungen auf den Rängen überschattet worden. Fünf Ordner und ein Polizist wurden dabei verletzt. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Zu den Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben in der Halbzeitpause zunächst auf der Südtribüne. Dort sollen sich mehrere Anhänger einer Fangruppe in einem Tribünenbereich aufgehalten haben, für den sie offenbar nicht vorgesehen waren. Als Sicherheitskräfte versuchten, die Fans in einen anderen Block zu begleiten, eskalierte die Situation.

Polizei: Fünf Ordner werden verletzt

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Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen nach Angaben der Polizei fünf Mitarbeiter des Ordnungsdienstes verletzt wurden. Die beteiligten Fans verließen anschließend den Tribünenbereich.

Doch damit war der Vorfall noch nicht beendet. Hinter der Heimkurve wollten Einsatzkräfte die Personalien der Gruppe feststellen. Die Betroffenen widersetzten sich demnach der Kontrolle. Weitere Eintracht-Anhänger sollen sich mit ihnen solidarisiert haben.

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Fans können sich der Polizeikontrolle entziehen

Bei der folgenden Auseinandersetzung wurde ein Polizist durch einen tätlichen Angriff an der Hand verletzt. Den beteiligten Fans gelang es laut Polizei, sich der Kontrolle zu entziehen. Ihre Identitäten konnten zunächst nicht festgestellt werden.

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Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs und Nötigung.

Auch Pyrotechnik beschäftigte die Einsatzkräfte. Im Braunschweiger Heimbereich sei es während und nach der Partie „zum permanenten Abbrand von Pyrotechnik“ gekommen, teilte die Polizei mit. Auch deshalb wurden Verfahren eingeleitet. (fa/dpa)