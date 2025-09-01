Jackson-Deal geplatzt! Jetzt will Bayern diesen Ex-Leipziger holen

Der Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern ist offenbar endgültig geplatzt, stattdessen hat der deutsche Meister in Ademola Lookman anscheinend eine Alternative auserkoren. Nach Informationen des TV-Senders Sky sind die Münchner aus dem Poker um den Chelsea-Angreifer ausgestiegen, Jackson werde demnach wieder zurück nach London fliegen.

Laut „The Athletic“ und Sky hat der FCB konkretes Interesse an Lookman von Atalanta Bergamo. Der Bundesligist bietet dem italienischen Erstligisten demnach eine Leihe mit Kaufoption für den Nigerianer, der flexibel als Mittelstürmer oder auf dem Flügel einsetzbar ist.

Ademola Lookman soll aus Bergamo nach München kommen

Lookman kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei RB Leipzig. Nach einem Halbjahr als Leihspieler 2018 wurde er ein Jahr später fest von den Sachsen verpflichtet, konnte aber nicht mehr an die Leistungen seiner ersten Station anknüpfen. Nach zwei Leihen wechselte er 2022 nach Bergamo, wo er seitdem in 93 Liga-Spielen 39 Tore erzielte. Im Europa-League-Finale 2024 gegen Bayer Leverkusen schoss er die Italiener mit einem Hattrick zum Titel.

Nicolas Jackson sollte ursprünglich auf Leihbasis zum FC Bayern wechseln. IMAGO / ANP Nicolas Jackson sollte ursprünglich auf Leihbasis zum FC Bayern wechseln.

Den Medienberichten zufolge will der 27-Jährige Bergamo in diesem Sommer unbedingt verlassen. Einen festen Wechsel zu Inter Mailand hatte sein Verein bislang jedoch blockiert. Unklar bleibt, ob sich der Serie-A-Klub auf ein Leihgeschäft einlässt – eine feste Verpflichtung hatte der Aufsichtsrat des FC Bayern nicht mehr genehmigt.

Eigentlich wollten die Bayern Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen. Die Londoner zogen jedoch ihre Zustimmung zurück und wollen den senegalesischen Torjäger, der schon zum Medizincheck nach München gereist war, angeblich nur noch verkaufen, nicht mehr verleihen. Die Nachverhandlungen zwischen beiden Klubs brachten offenbar nichts mehr ein. (dpa)