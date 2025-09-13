„Ja“: Neuer äußert sich nach HSV-Spiel über DFB-Comeback

Manuel Neuer hat ein Comeback im Tor der Fußball-Nationalmannschaft ausgeschlossen. „Fakt ist, dass ich mich entschieden habe, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen“, sagte der Torhüter von Bayern München nach dem lockeren 5:0 (4:0) gegen den Hamburger SV. Auf die Nachfrage, ob es dabei „definitiv“ bleibe, erwiderte Neuer schlicht: „Ja“.

Neuers Berater Thomas Kroth hatte unter der Woche im Interview mit der Frankfurter Rundschau angedeutet, dass der Weltmeister von 2014 durchaus bereitstünde, sollte er von Bundestrainer Julian Nagelsmann gefragt werden und alle Voraussetzungen stimmen. „Er ist topfit, bringt absolut seine Leistung“, sagte Kroth: „Wenn Julian Nagelsmann auf der Position ein Problem sieht, Manuel gesund ist und gefragt würde – dann wird Manu sicher nicht Nein sagen.“

Neuer widerspricht seinen Berater

Neuer selbst sagte nun, er habe mit seinem Berater „nicht darüber gesprochen“. Der 39-Jährige war nach der Heim-EM im Sommer 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der als Nachfolger vorgesehene Marc-Andre ter Stegen wird jedoch von gesundheitlichen Problemen geplagt, zudem hat er seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren.

In der WM-Qualifikation stand zuletzt Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Tor der Nationalmannschaft. Nagelsmann hatte betont, er wolle weiter auf ter Stegen setzen, sofern der 33-Jährige fit ist und Matchpraxis hat. Mehrere Experten halten hingegen Neuer für die Nummer eins. (sid)