Dieser Anpfiff wird ein ganz besonderer. 17 Monate lang konnte Patrick Ittrich wegen Verletzungsproblemen nicht mehr in der Bundesliga pfeifen, am kommenden Samstag nun feiert Hamburgs Spitzenschiedsrichter sein Erstliga-Comeback. Heidenheim gegen Werder – für manche Fans nur eines von 306 Bundesligaspielen einer Saison, für Ittrich ein sehr spezielles. Es wird die langersehnte Rückkehr des 46-Jährigen. Die MOPO hat sich mit dem Hamburger Top-Referee unterhalten – der weit mehr ist als nur ein Schiedsrichter.



