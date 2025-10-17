„Ittriiiiiiich“: Hamburgs Top-Schiri vor großem Comeback – Fans laufen schon mal heiß
Dieser Anpfiff wird ein ganz besonderer. 17 Monate lang konnte Patrick Ittrich wegen Verletzungsproblemen nicht mehr in der Bundesliga pfeifen, am kommenden Samstag nun feiert Hamburgs Spitzenschiedsrichter sein Erstliga-Comeback. Heidenheim gegen Werder – für manche Fans nur eines von 306 Bundesligaspielen einer Saison, für Ittrich ein sehr spezielles. Es wird die langersehnte Rückkehr des 46-Jährigen. Die MOPO hat sich mit dem Hamburger Top-Referee unterhalten – der weit mehr ist als nur ein Schiedsrichter.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.