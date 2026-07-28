Italiens Fußball versinkt im Chaos: Jetzt soll eine Abwehr-Ikone helfen

Großes Stühlerücken in Italien. Nach Absagen und Rücktritten steht der italienische Fußballverband vor einem Scherbenhaufen.

Giorgio Chiellini und Roberto Mancini mit dem EM-Pokal von 2021 vor dem Quirinale in Rom. IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Der chaotische Umbruch beim viermaligen Fußball-Weltmeister Italien geht in die nächste Runde. Medienberichten zufolge wird jetzt der frühere Nationalspieler Giorgio Chiellini als neuer Sportdirektor gehandelt, als mögliche neue Nationaltrainer gelten nun wieder die früheren Italien-Coaches Roberto Mancini und Antonio Conte.

Chiellini ist laut Gazzetta dello Sport der aussichtsreichste Kandidat für den Posten des Sportchefs. Der langjährige Innenverteidiger absolvierte 117 Länderspiele und führte die Squadra Azzurra 2021 als Kapitän unter Mancini zum EM-Titel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Manager bei seinem früheren Verein Juventus Turin.

Guardiola und Ancelotti sagten ab

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Die Entscheidung über den neuen Nationaltrainer wird laut Medien innerhalb der kommenden zwei bis drei Tage erwartet. Der Verbandsvorstand will sich auf seiner Sitzung am Dienstag mit der Personalie befassen. Das Bemühen um Starcoach Pep Guardiola war ebenso ins Leere gelaufen wie jenes um Carlo Ancelotti (Brasilien). Die Alternative Andrea Pirlo war wegen der Zusammenarbeit des einstigen Mittelfeld-Genies mit einem russischen Wettanbieter keine.

In Folge des Scheiterns ihres Bemühens um Pirlo traten die erst vor gut zwei Wochen verpflichteten Sportdirektoren Paolo Maldini und Leonardo zurück. Der ebenfalls erst seit gut einem Monat amtierende Verbandspräsident Giovanni Malago steht vor einem Scherbenhaufen. „Italien muss neu gegründet werden“, kommentierte die Gazzetta.

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Begleitet wird die Trainersuche von einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen Sportminister Andrea Abodi und Malago. Abodi bescheinigte dem Verbandschef, dieser gebe eine „unschöne Figur“ ab. Malago konterte, nicht jeder könne über Fehler anderer urteilen. (sid/mkw)