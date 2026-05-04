Bei wilder Titelfeier: Inter fällt Entscheidung für „viele Jahre“

Nach dem Gewinn der italienischen Meisterschaft haben Tausende Fans von Inter Mailand den 21. Titel bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert. Vor allem auf dem Domplatz versammelten sich die Tifosi und brannten Pyrotechnik ab. Aufgrund der Menschenmassen in der Innenstadt sperrten die Behörden aus Sicherheitsgründen zeitweise den Zugang zur U-Bahn-Station am Dom.

Am Sonntagabend hatte die Mannschaft um den Deutschen Yann Bisseck den Scudetto mit einem 2:0 (1:0) gegen Parma Calcio vorzeitig perfekt gemacht. Drei Spieltage vor Schluss sind die Nerazzurri an der Tabellenspitze nicht mehr einzuholen.

Offizielle Meisterfeier von Inter Mailand steigt am 17. Mai

Nach dem Spiel feierten die Profis und die Betreuer in einem Hotel im Stadtteil San Siro gemeinsam mit ihren Familien. Inter erhielt zahlreiche Glückwünsche von Prominenten. Die offizielle Meisterfeier mit einer Fahrt im offenen Bus durch die Stadt ist für den 17. Mai geplant.

In Mailand feierten am Sonntagabend tausende Inter-Fans den Gewinn der Meisterschaft. IMAGO / NurPhoto In Mailand feierten am Sonntagabend tausende Inter-Fans den Gewinn der Meisterschaft.

Inter-Präsident Giuseppe Marotta hat nach dem Titelgewinn seinem rumänischen Trainer Cristian Chivu langfristig das Vertrauen ausgesprochen. „Dieser Titel ist allein Chivu und der Mannschaft zu verdanken“, sagte Marotta. „Chivu hat große Fähigkeiten und kann und soll viele Jahre bei Inter bleiben.“ Es ist eine Entscheidung mit Weitsicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Titel-Showdown in Spanien: Feiert Flick ausgerechnet gegen Real?

Mit Blick auf den künftigen Kader kündigte Marotta eine Mischung aus jungen italienischen Spielern und erfahrenen internationalen Profis an. (sid/vb)