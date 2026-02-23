Italien will ihn nicht: U21-Juwel will künftig für den DFB auflaufen

U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi sieht seine Zukunft weiter im Trikot des DFB. „Ich habe mich vor Jahren entschieden, für Deutschland zu spielen. Sie haben mir eine Perspektive gezeigt, und ich habe mich sofort wertgeschätzt gefühlt“, sagte der Stürmer des FC Brügge in einem Interview mit der Wochenendbeilage der „Gazzetta dello Sport“.

Tresoldi ist in Italien geboren, über seine Mutter wäre er auch für Argentinien spielberechtigt. Einen Anruf aus Italien hatte er nach seinen jüngsten Erfolgen dennoch erwartet – doch es kam keiner. „Immerhin habe ich zwei Tore in der Champions League geschossen. Ein Anruf, und sei es nur zum Kennenlernen, wäre schön gewesen. Das bedeutet, dass ich noch mehr leisten muss“, sagte der ehemalige Profi von Hannover 96.

Tresoldi war im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie aus Italien nach Deutschland gezogen, seit 2022 spielt er für die Nachwuchsmannschaften des DFB. Bei der U21-EM 2025 traf er mit Deutschland im Viertelfinale auf Italien (3:2 n.V.). „Es war schon etwas seltsam, die Gegner italienisch sprechen zu hören. Es tat mir fast ein bisschen leid, sie rauszuschmeißen. Aber so ist Fußball“, sagte er. (sid/th)