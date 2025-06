Italien feuert Nationaltrainer – Nachfolger steht offenbar schon bereit

Die 0:3-Niederlage von Italien in der WM-Qualifikation gegen Norwegen war zu viel. Der ehemalige Meistertrainer Spalletti muss gehen. Es wird schon ein möglicher Nachfolger gehandelt.

Luciano Spalletti verliert nach dem 0:3-Debakel in der WM-Qualifikation gegen Norwegen seinen Posten. Der 66-Jährige kündigte an, dass er nach dem nächsten Spiel gegen Moldau am Montagabend nicht mehr auf der Bank sitzen werde. Der Verband habe ihm mitgeteilt, dass er von seinem Amt als Nationaltrainer entbunden werde. Italien muss nach der Niederlage fürchten, dass es nach zwei verpassten Weltmeisterschaften in Serie auch bei der WM 2026 nicht dabei sein wird.

Spalletti sitzt gegen Moldau noch auf der Trainerbank

„Es tut mir leid. Ich wäre lieber geblieben und hätte versucht, die Dinge zu ändern“, sagte Spalletti auf einer Pressekonferenz. Er habe ein sehr gutes Verhältnis zu Verbandschef Gabriele Gravina. „Aber ich nehme die Entlassung aufgrund der negativen Ergebnisse zur Kenntnis.“ Nach dem Spiel am Montag werde er sein Okay geben, den Vertrag aufzulösen. „Das bin ich dem Verband schuldig, der mich immer unterstützt hat, auch wenn die Ergebnisse ausblieben.“

Der ehemalige Meistertrainer der SSC Neapel war seit September 2023 Chefcoach der Nationalmannschaft. Als Nachfolger ist unter anderem der bisherige Trainer von AS Rom, Claudio Ranieri, im Gespräch. Der 73-Jährige wollte sich nach der eben beendeten Saison eigentlich zur Ruhe setzen. (dpa/mp)