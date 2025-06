„Ist sehr krass“: Bayern vor 40-Grad-Hitzeschlacht bei Klub-WM

Die Spieler des FC Bayern gehen mit viel Respekt vor einer möglichen Hitzeschlacht in das letzte Gruppenspiel bei der Klub-WM. „Es ist sehr extrem. Man muss das erlebt haben, um es sich vorstellen zu können. Es ist wirklich sehr krass“, sagte Nationalspieler Leon Goretzka vor der Partie gegen Benfica Lissabon am Dienstag (21 Uhr MESZ/DAZN und Sat.1) in Charlotte, wo am Spieltag gefühlte Temperaturen um die 40 Grad erwartet werden.

„Ich mag Hitze schon sehr gerne“, sagte Aleksandar Pavlovic, „aber 40 Grad sind schon ein Brett“. Die Bayern versuchen sich auf die ungewohnten Temperaturen entsprechend vorzubereiten. „Das ist Thema bei unserem Ernährungsberater. Sehr viel trinken, Elektrolyte“, sagte Pavlovic: „Die Hitze ist da und wird da bleiben, da können wir nicht viel machen.“

Kompany: „Hitze wird natürlich ein Faktor“

Gegen Benfica geht es für die bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern noch um den Gruppensieg, als Ausrede sollen die Temperaturen auf keinen Fall dienen. „Es wird natürlich ein Faktor“, sagte Trainer Vincent Kompany: „Aber Benfica wird das gleiche erleben wie wir. Es wird das Spiel auf jeden Fall beeinflussen, aber wir planen, uns nicht davon überraschen zu lassen“. Die Mannschaft, ergänzte Pavlovic, wolle „versuchen, einfach unser Spiel zu spielen.“ (sid/vb)