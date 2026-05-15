Ist er rechtzeitig zur WM in Topform? Musiala „weiß nicht“

Einen Monat vor WM-Start kann der lange verletzte Nationalspieler Jamal Musiala seinen eigenen Leistungsstand noch nicht so richtig einschätzen. „Ich weiß nicht, ist schwer zu sagen“, sagte der Profi des FC Bayern im Interview des Pay-TV-Senders Sky: „Ich glaube, ich hatte gute Phasen, manchmal nicht so gute Phasen, was ganz normal ist.“

Er wisse, dass er noch Schritte nach vorne machen müsse und „was noch fehlt von letzter Saison“, sagte der 23-Jährige: „Aber ich glaube, was ich erwartet habe vor Monaten und wo ich jetzt bin, bin ich sehr, sehr zufrieden.“

Musiala hatte sich im Juli 2025 schwer verletzt

Der Offensivstar hatte sich im Juli 2025 bei der Klub-WM im Viertelfinale gegen Paris St. Germain bei einem heftigen Zusammenprall mit dem aus seinem Tor stürzenden Torwart Gianluigi Donnarumma schwer verletzt. Das gebrochene Wadenbein und das schwer beschädigte Sprunggelenk wurden operiert. Eine monatelange Reha folgte, ebenso kleinere Rückschläge.

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Geduld sei in den vergangenen Monaten „die größte Sache“ gewesen, sagte Musiala. Geduldig zu sein sei ihm aber sehr schwergefallen, „weil ich will eigentlich direkt, oder so schnell wie möglich, auf dem Level sein wie davor. Das braucht einfach Geduld, auch wenn ich in jedem Spiel dabei bin.“

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Wegen der Weltmeisterschaft ist der Bayern-Profi, der trotz seiner Probleme als sicherer WM-Fahrer im deutschen Team gilt, zuversichtlich. „Ich habe das Vertrauen in die Mannschaft für die WM“, sagte er: „Wir haben eine gute Mannschaft und da ist alles möglich. Ich glaube, wir müssen einfach mit guten Energien reingehen und Gas geben.“ (dpa/vb)