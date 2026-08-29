Die Gespräche laufen, doch wichtige Details sind noch offen. Harry Kane erklärt, warum eine schnelle Einigung mit dem FC Bayern nicht zu erwarten ist.

Michael Olise (l.) war der überragende Bayern-Spieler gegen Stuttgart. Harry Kane zeigte sich mannschaftsdienlich, blieb aber ohne eigenen Abschluss. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Harry Kane und der FC Bayern wollen ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Die ersten Vertragsgespräche laufen positiv – doch bei entscheidenden Punkten gibt es noch einiges zu klären.

Nach dem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart sprach Harry Kane auch über seine persönliche Zukunft in München. Der Vertrag des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft läuft nach dieser Saison aus.

Kane: Keine schnelle Entscheidung über Verlängerung beim FC Bayern

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Eine schnelle Einigung erwartet der 33-Jährige allerdings nicht. „Das gelingt nicht in ein, zwei Wochen“, sagte Kane in der Allianz Arena. „Es wird noch eine Menge Diskussionen um die Details geben.“

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Welche Details genau noch offen sind, wollte Kane öffentlich nicht erläutern. Dabei geht es auch um das künftige Gehalt des Topverdieners sowie um die Laufzeit eines neuen Vertrages.

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Kane wünscht sich Vertragsverlängerung um zwei Jahre

Im Raum stehen demnach Vertragslaufzeiten bis 2029 oder 2030. Kane soll die längere Variante anvisieren.

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„Ich bin 33. Es ist womöglich nicht mein letzter Vertrag, aber ein großer Vertrag, über den ich entscheiden muss“, sagte der Bundesliga-Torschützenkönig. Kane war im Sommer 2023 für die Münchner Rekordablöse von rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt.

Chancen auf Vertragsverlängerung „ziemlich gut“

„Es geht darum, dass ich damit glücklich bin. Und auch der Verein will glücklich sein“, sagte Kane.

Es geht darum, dass ich damit glücklich bin. Und auch der Verein will glücklich sein. Harry Kane

Wie wahrscheinlich eine Vertragsverlängerung ist, wollte Kane nicht in Prozent ausdrücken. Die Chancen auf eine Einigung seien aber „ziemlich gut“.

Kane strahlt beim Vertrags-Thema Gelassenheit aus

„Die Gespräche sind positiv. So weit, so gut. In den nächsten Wochen werden wir weiterreden“, kündigte der Stürmer an.

Auch Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen sieht die Situation gelassen. Sein eigener Vertrag war in dieser Woche bis 2029 verlängert worden.

Bayerns Vorstands-Boss Dreesen sieht positive Vorzeichen

Ob Kane nun nachziehe? „Ich hoffe doch“, antwortete der 58-Jährige.

Dreesen betonte das gute Verhältnis zwischen beiden Seiten. „Sowohl Harry mit seiner Familie als auch wir haben immer versucht, zum Ausdruck zu bringen, dass wir den Dingen gelassen entgegensehen.“

Die Chemie stimmt total. Deswegen sind wir in dem Thema wirklich entspannt miteinander. Jan-Christian Dreesen

Die Gespräche liefen gut. „Die Chemie stimmt total. Deswegen sind wir in dem Thema wirklich entspannt miteinander“, sagte der Bayern-Chef.

Vertrag von Michael Olise läuft noch bis 2029

Neben Kane wurde Dreesen auch nach der Zukunft von Michael Olise gefragt. Um den französischen Offensivstar hatte es rund um die WM im Sommer immer wieder Wechselgerüchte gegeben.

Mit Olise führt der FC Bayern aktuell keine Vertragsgespräche. „Michael hat Vertrag bis 2029. Da gibt es keinen Grund, überhastet zu sein“, sagte Dreesen.

Gerüchte um Interesse an Olise von Real Madrid

Im Sommer hatte es unter anderem Berichte gegeben, wonach es den 24-Jährigen zu Real Madrid ziehen könnte. Dreesen erlebt Olise in München dagegen als zufrieden.

„Die entscheidende Sprache spricht er auf dem Platz. Es ist schön, dass er sich von dem ganzen Trubel um seine Person nicht weiter beirren lässt“, sagte Dreesen.

Dreesen bezeichnet Olise-Gerüchte als „Nonsens“

Als Verantwortlicher, der auch die internen Hintergründe kenne, sei er „manchmal schon etwas amüsiert, manchmal auch irritiert, was da alles geschrieben wird“.

Die Haltung des FC Bayern sei stets eindeutig gewesen, betonte Dreesen: „Wir haben immer gesagt, das ist Nonsens.“ Also Unsinn. (dpa/mp)