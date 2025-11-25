Irre Szene in der Premier League: Profi schlägt eigenen Mitspieler ins Gesicht

Idrissa Gueye vom englischen Erstligisten FC Everton hat im Duell bei Manchester United auf kuriose Art und Weise die Rote Karte gesehen. Nach einem gegnerischen Angriff schrie der Mittelfeldspieler wutentbrannt seinen Teamkollegen Michael Keane an, der sich postwendend mit einem kleinen Schubser revanchierte. Doch das wollte dann wiederum der Senegalese nicht auf sich sitzen lassen – und verpasste Keane mit der linken Hand eine Ohrfeige.

Schiedsrichter Tony Harrington zögerte keine Sekunde, stellte Gueye bereits in der 13. Minute vom Platz. Im Anschluss kochte der 36-Jährige weiterhin, Evertons Keeper Jordan Pickford hatte größte Mühe, seinen Mitspieler zu beruhigen und ihn in Richtung des Spielertunnels zu schicken.

Everton gewinnt Trotz Unterzahl mit 1:0

Trotz der selbstverschuldeten Unterzahl setzten sich die Gäste aber mit 1:0 (1:0) im Old Trafford durch. Kiernan Dewsbury-Hall (29.) erzielte den Treffer des Abends. United blieb damit auch im dritten Ligaspiel in Serie ohne Sieg und verpasste den Sprung auf Platz fünf. Everton schloss nach Punkten zu Manchester auf.

Gueye entschuldigt sich: „Nichts rechtfertigt so ein Verhalten“

Im Nachhinein zeigte jedoch Gueye Reue. „Ich möchte mich bei meinem Teamkollegen Michael Keane entschuldigen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln“, schrieb der Senegalese in der Nacht zu Dienstag auf seinem Instagram-Account. Was passiert sei, reflektiere nicht, wer er wirklich sei oder die Werte, für die er stehe, sagte der 36-Jährige: „Emotionen können überkochen, aber nichts rechtfertigt so ein Verhalten. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert.”

Moyes: „Ich mag es, wenn meine Spieler miteinander streiten“

Teammanager David Moyes spielte die bizarre Szene nach der Partie herunter. „Solche Dinge passieren im Fußball. Ich mag es, wenn meine Spieler miteinander streiten oder wegen eines schlechten Balls oder einer falschen Aktion voneinander genervt sind”, sagte Moyes und ergänzte: „Wenn man eine siegreiche Mannschaft mit der Widerstandsfähigkeit und Härte haben will, die uns dieses Ergebnis eingebracht hat, dann muss man meiner Meinung nach Spieler haben, die so reagieren.”

Zudem habe sich Gueye schon in der Kabine bei den Spielern und bei Keane entschuldigt, so Moyes. (sid/jh)