Irre: Frauen-Team des FC Barcelona muss für Milliarden-Schulden der Männer bezahlen

Die Männer haben beim FC Barcelona Milliardenschulden angehäuft, jetzt müssen auch die Frauen dafür bezahlen. Immer mehr Spielerinnen verabschieden sich.

Alexia Putellas ließ aufhorchen. „Man weiß nie”, antwortete Spaniens Fußball-Königin, als sie nach einer Zukunft anderswo als beim FC Barcelona gefragt wurde. Es war in Mexiko, wo sich Barça Femeni, das hochdekorierte Frauenteam der Katalanen, auf die neue Saison vorbereitete. Barça ohne Putellas? Ohne „La Reina”, die einst beste Fußballerin der Welt, die Vorreiterin, die Ikone?

Zukunft von Alexia Putellas beim FC Barcelona offen

Das wäre ja wie Barça ohne Lionel Messi. Dieses Szenario ist seit vier Jahren Realität – und hat durchaus mit dem anderen zu tun. Denn weil der Traditionsverein für seinen argentinischen Superstar und all die anderen hochdotierten Fußballer Unsummen ausgab, ist nun möglicherweise kein Geld mehr für Putellas da.

Weil die Männer immense Schulden anhäuften, müssen jetzt auch die Frauen sparen. Diese kuriose Konstellation hat die mächtige La Liga geschaffen. Der Ligaverband hat festgelegt, dass das Financial Fairplay, das die Zahlungsfähigkeit der Vereine sichern soll, für alle Bereiche der Klubs gilt.

Das führt dazu, dass nicht die Verursacher allein für den Schaden aufkommen, sondern auch andere, die bislang durchaus kostendeckend gearbeitet haben – wie die Basketballer oder die Fußballerinnen.

Männer des FC Barcelona haben Schuldenberg angehäuft

Weit über eine Milliarde Verbindlichkeiten hat Barça – 2021 waren es 1,35 Milliarden. Aktuell kostet die Mannschaft von Trainer Hansi Flick noch immer mehr als 500 Millionen Euro, erst im Juni wurde laut kicker die letzte Rate für Messis Gehalt bezahlt, obwohl der Weltmeister schon seit 2021 nicht mehr für die Blaugrana spielt.

In der Vergangenheit soll das Gehaltsvolumen zwischenzeitlich auf horrende 1,4 Milliarden Euro angestiegen sein, noch in der vorletzten Saison machte der Klub ein Minus von 91 Millionen. 463,6 Millionen Euro darf Barça offiziell für die Gehälter im gesamten Verein ausgeben. Den Rotstift setzt die Klubführung deshalb nicht nur bei Flicks Team, sondern in allen Abteilungen an.

Auch bei den Frauen, die laut Deloitte 2023/24 mit 17,9 Millionen Euro die höchsten Einnahmen in Europa hatten, wird gekürzt. Jetzt müssen sie mit knapp 14 Millionen auskommen.

Abschied von zahlreichen Frauenfußball-Stars droht

Zahlreiche Spielerinnen haben den Klub bereits verlassen: die Schwedin Fridolina Rolfö ebenso wie die Norwegerin Ingrid Engen, Torhüterin Ellie Roebuck, Bruna Vilamala, Martina Fernández und zuletzt Jana Fernández. Nationalspielerin Klara Bühl, die laut Medienberichten zu Spaniens Serienmeister wechseln wollte, verlängerte beim FC Bayern. Nur noch 17 Spielerinnen stehen wenige Tage vor dem Saisonstart der Liga F gegen Alhama CF im Kader.

Und der größte Einschnitt droht noch: Im nächsten Jahr läuft nicht nur der Vertrag von Putellas aus, auch weitere sechs Spielerinnen könnten dann ablösefrei wechseln, darunter die Weltmeisterinnen Cata Coll, Ona Batlle und Salma Paralluelo.

„Um die wichtigsten Spielerinnen zu halten, muss man mehr Geld aufwenden”, sagte Profisport-Direktor Xavi O’Callaghan. Geld, das ihnen die Männer weggenommen haben. (sid/pmk)