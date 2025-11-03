Irgendwie sieht er anders aus: Mario Götze hat sich Schönheits-Operation unterzogen

WM-Held Mario Götze hat sich einer Haar-Transplantation unterzogen. „Das ist ja kein Geheimnis, ich kann es auch nicht mehr verstecken“, sagte der 33-Jährige vor dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) bei der SSC Neapel bei „bild.de“.

„Es hat mich schon ein bisschen gestört, wie es vorher ausgesehen hat. Jetzt fühlt es sich gut an, ich bin sehr zufrieden, wie es sich entwickelt hat“, erklärte Götze. Er habe schon länger darüber nachgedacht und die Behandlung dann Ende Mai machen lassen: „Damals war der ideale Zeitpunkt wegen der Sommerpause und der Tatsache, dass ich noch in der Reha-Phase war. Und ich habe dann gedacht: wenn nicht jetzt, wann dann …“

Vor Götze hatten schon andere Fußballer von Haar-Transplantationen berichtet, prominentester Trainer war Jürgen Klopp. (dpa/jh)