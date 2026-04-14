„Irgendwie aufsteigen“: Rap-Star Marteria über seine Liebe zu Hansa Rostock

Marteria fiebert mit Hansa Rostock um den Aufstieg. Dabei steht für ihn selbst auch ein wichtiger Termin bevor. Er verrät auch, zu welchen Sport-Events er lieber fahren würde als zur Fußball-WM.

Rapper und Ex-Fußballer Marteria ist guter Dinge, was den möglichen Aufstieg seines Heimatvereins FC Hansa Rostock in die 2. Bundesliga angeht. „Ich habe das Gefühl, dass wir eine gute Chance haben und dass sich die Mannschaft gefunden hat, dass wir einen unfassbar tollen Trainer haben“, sagte der Musiker. Marteria spielte in der Jugend selbst für den FC Hansa und für die deutsche U17-Nationalmannschaft.

Marteria: Hansa Rostock wichtiger als das eigene Album

„Das ist gerade das krasse Ding. Und da fiebern, glaube ich, jetzt alle in Mecklenburg-Vorpommern mit, dass das irgendwie klappt und funktioniert und dass wir das irgendwie hinkriegen.“ Obwohl kommenden Freitag sein neues Album „Zum Glück in die Zukunft III“ erscheint, gehe es ihm gerade eigentlich nur um Hansa und „dass wir irgendwie aufsteigen“, scherzte er.

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Der 43-Jährige, mit bürgerlichem Namen Marten Laciny, ist glühender Hansa-Fan und hat erst im vergangenen Jahr im Rostocker Ostseestadion an einem Benefizspiel unter anderem mit Ex-Nationalspieler Stefan Beinlich und TV-Koch Tim Mälzer teilgenommen, dessen Einnahmen die neue Flutlichtanlage des Stadions mitfinanzieren sollten.

Marteria: Lieber Olympische Spiele als Fußball-WM

Lacinys Interesse an der bevorstehenden Fußball-WM in Nordamerika hält sich unterdessen in Grenzen. „Ich bin immer erst so im Fieber, wenn das so richtig losgeht. Und die letzten Jahre bin ich nicht mal dann so richtig reingekommen“, sagte er. „Zwischen 15 und 25 hat es mich richtig, richtig gezeckt.“ Es könne auch sein, dass ihn das Fieber wieder erwische. „Das will ich jetzt nicht ausschließen“, sagte der Künstler, aber: „Ich fahre da auf keinen Fall hin.“

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Anders sieht es mit Blick auf zwei andere sportliche Großveranstaltungen aus: „Wenn ich irgendwo hinfahre, sind es die Olympischen Spiele. Das ist mein großer Traum, noch mal die Winterspiele zu sehen und die Sommerspiele zu sehen, weil ich da richtig Fan bin.“ (dpa/tb)