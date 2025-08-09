„Irgendwas ist da komisch“: Köln nach Testspiel-Sieg irritiert vom Gegner

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat kurz vor dem Saisonstart ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den italienischen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo gewann das Team des neuen Trainers Lukas Kwasniok bei dessen Müngersdorf-Premiere mit 4:0 (2:0) – und sorgte mit der überaus gelungenen Generalprobe für große Euphorie in der Domstadt.

Jan Thielmann mit einem Doppelpack (26./58.), Neuzugang Jakub Kaminski (32.) und Luca Waldschmidt per Elfmeter (66.) sorgten für die Kölner Treffer. Der FC spielte über weite Phasen entfesselten Vollgas-Fußball, bekam vom Europa-League-Sieger 2024 aber auch wenig Gegenwehr.

Fabian Klos über Bergamo-Leitung im Testspiel verwundert

„Als hätten sie keine Lust oder heute Morgen noch sehr hart trainiert. Irgendwas ist da komisch“, sagte der ehemalige FC-Spieler Mark Uth bereits in der Pause bei MagentaSport. Und auch der ehemalige Bundesliga-Stürmer Fabian Klos zeigte sich im Live-Kommentar verwundert. „Ich muss aufpassen, was ich sage“, sagte Klos, mit professionellem Fußball habe der Auftritt des Vorjahres-Dritten der Serie A „nichts zu tun.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Schlechte Behandlung als Mensch“: Transfer-Zoff um Ex-Leipzig-Star

Köln muss am nächsten Sonntag in der ersten Pokalrunde beim Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg ran. Eine Woche später (24. August) gastiert das Kwasniok-Team zum Liga-Auftakt beim FSV Mainz 05. (sid/hen)