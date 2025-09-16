„Irgendwann zermürbt“: Hummels macht sich Sorgen um den Fußball

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, hat einmal mehr die Belastung der Stars im internationalen Fußball angeprangert. „Das ist weiterhin ein Thema, auf das im Fußball geachtet werden muss. Man darf die Spieler nicht völlig überfrachten“, sagte der 36-Jährige vor dem Start der Champions-League-Saison in seiner neuen Rolle als Experte bei Prime Video.

Das Pensum sei in seinem Augen „am Maximum“, so Hummels weiter: „Ich habe immer die große Sorge, dass in den nächsten Jahren viele, viele Topspieler in den wichtigen Spielen nicht mehr auf dem Platz stehen werden, weil sie von den Belastungen irgendwann zermürbt werden.“

Hummels: neues Format „sehr geil“

In der Königsklasse haben die Profis durch die Ligaphase mindestens schon zwei Spiele mehr. Nach anfänglicher Skepsis über den neuen Modus müsse er jetzt seine Meinung aber revidieren. „Ich finde die neue Variante sehr geil“, sagte Hummels, der am Ende der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte. Es gebe „viel mehr unterschiedliche Partien. Das überzeugt mich.“ (sid/sd)