Er spielte schon für den DFB: Iran nominiert deutschen Stürmer (29)

Der deutsche Stürmer Dennis Eckert Ayensa ist in den Kader der iranischen Nationalmannschaft berufen worden.

„Eckert wurde ins Trainingslager eingeladen und wird nach Erhalt der erforderlichen FIFA‑Genehmigungen die Möglichkeit erhalten, im Trikot der iranischen Nationalmannschaft aufzulaufen“, heißt es in einer Mitteilung des iranischen Fußballverbands (FFI).

Der 29‑Jährige hat einen deutschen Vater persischer Abstammung und eine spanische Mutter. Seine Tante ist die renommierte iranische Schauspielerin Anahita Dargahi. Eckert Ayensa, ein ehemaliger U19-Nationalspieler des DFB, spielte unter anderem für den spanischen Erstligisten Celta Vigo sowie für den FC Ingolstadt in der zweiten und dritten Liga. Seit 2024 steht er beim belgischen Klub Standard Lüttich unter Vertrag.

Dennis Eckert Ayensa soll für den Iran spielen

Er ist der fünfte deutsche Spieler mit persischen Wurzeln in der Geschichte der iranischen Nationalmannschaft. Vor ihm liefen Ferydoon Zandi, Amir Shapourzadeh, Daniel Davari und Ashkan Dejagah für das Land auf. Während Dejagah zeitweise sogar Kapitän war, blieben die anderen drei weniger erfolgreich.

Das von Cheftrainer Amir Ghalenoei nominierte 35‑köpfige Aufgebot soll für zwei Vorbereitungsspiele in die Türkei reisen, wo Partien gegen Nigeria und Costa Rica geplant sind, so der FFI laut Nachrichtenagentur Isna. Ob diese Spiele tatsächlich als Vorbereitung auf die kommende WM dienen, ließ der FFI offen.

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Nach den jüngsten Militärangriffen der USA und Israels hatte der FFI zunächst angekündigt, auf eine WM‑Teilnahme zu verzichten. Später hieß es jedoch, Iran werde antreten – allerdings unter der Bedingung, die drei Vorrundenspiele in Mexiko austragen zu wollen. (dpa/dj)