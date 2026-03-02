Iran-Krieg: Ronaldo-Spiel in Dubai abgesagt – Tennis-Stars sitzen fest

Wegen des Iran-Krieges ist auch ein Spiel von Cristiano Ronaldo und seinem Fußball-Klub Al Nassr vorerst abgesagt worden.

Das Ronaldo-Team aus Saudi-Arabien sollte eigentlich im Rahmen der Champions League Two in dieser Woche bei Al Wasl in Dubai antreten. Die für Mittwoch geplante Begegnung in den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde aufgrund der Auseinandersetzungen in der Region jedoch wie auch die anderen Partien im Nahen Osten abgesetzt.

Der asiatische Fußball-Verband AFC in Kuala Lumpur teilte mit, er beobachte die sich schnell entwickelnde Lage und wolle die Sicherheit von Spielern, Mannschaften, Offiziellen und Fans sicherstellen.

Tennis-Turnier in Dubai beendet

Von der starken Beschränkung des Luftverkehrs in der Region ist auch das inzwischen beendete Tennis-Turnier in Dubai betroffen. Die Profiorganisation ATP erklärte in einer Stellungnahme, sie stehe in regelmäßigem Kontakt mit Spielern, deren Teams und zuständigen lokalen Behörden.

Das könnte Sie auch interessieren: Alle MOPO-Noten im Überblick: Das Arbeitszeugnis der St. Pauli-Profis

Als nächstes Turnier steht die Veranstaltung im kalifornischen Indian Wells an. Die ATP teilte mit, sie unterstütze Spieler und Teams, damit sie sicher abreisen könnten, sobald die Bedingungen dies zuließen. (dpa/ea)