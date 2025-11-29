„Interessiert mich null. Ehrlich“: DFB-Keeper Baumann genervt

Die aktuelle deutsche Nummer eins Oliver Baumann will sich weiterhin nicht an der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beteiligen. „Mich interessiert das wirklich null. Ehrlich!“, sagte der Keeper des Bundesligisten TSG Hoffenheim im Interview mit Sky Sport. „Ich finde es eher interessant, wie viel Aufmerksamkeit das erweckt“, fügte Baumann an, „ich finde es aber auch interessant, weil man gefühlt die Entscheidung von Manu nicht ganz ernst nimmt.“

Neuer war nach der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land aus dem Nationalteam zurückgetreten, seit dem verletzungsbedingten Ausfall seines etatmäßigen Nachfolgers Marc-André ter Stegen gibt es Gerüchte um ein mögliches Comeback des Weltmeisters von 2014. „Am Ende zählt, was Julian (Bundestrainer Nagelsmann, d. Red.) und Andreas Kronenberg (Torwarttrainer Nationalmannschaft, d. Red.) zu mir sagen“, betonte Baumann. Er versuche, seine Leistungen zu bringen, alles andere sei „unwichtig“.

Zu seinen Chancen auf eine Teilnahme an der WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko sagte der 35-Jährige: „Meine Ziele sind maximal groß.“ Dass das DFB-Team dabei von Nagelsmann angeleitet werden wird, hätte Baumann noch vor einigen Jahren nicht für möglich gehalten: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass er irgendwann Nationaltrainer wird“, sagte der Torhüter, der einst auch bei Hoffenheim unter dem jetzigen DFB-Coach trainierte, Nagelsmann (38) habe sich „sehr gut entwickelt“ und sei ein „wahnsinnig guter Trainer.“ (sid(fwe)