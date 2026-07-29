Infantinos WM-Pläne lösen Shitstorm aus: Verbände wenden sich ab, Boykott droht

Der Streit um die Investorenpläne der FIFA spitzt sich weiter zu. Gegenwind gibt es aus aller Welt. DFB-Vize Watzke findet deutliche Worte.

Der Weltverband FIFA und sein WM-Investorenplan halten den internationalen Fußball weiter in Atem. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will die Europäische Fußball-Union (UEFA) noch in der laufenden Woche eine Dringlichkeitssitzung abhalten, um über ihre weitere Reaktion auf die Pläne zu beraten. Laut Sky, ESPN und Bloomberg soll auch über einen möglichen Boykott der Weltmeisterschaft gesprochen werden.

Die englische Times, der Telegraph und die Financial Times hatten am Dienstag berichtet, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino über eine neu zu gründende Tochterfirma namens FIFA Forward Enterprise (FFE) Anteile an der Fußball-WM an private Investoren abtreten will. Die FIFA bestätigte das Vorhaben in einer Mitteilung am Abend weitgehend. Die UEFA hatte bereits in einer ersten Stellungnahme scharfe Kritik geübt.

Scharfe Kritik an Investorenmodell

Anzeige

In Bezug auf den Bericht der Times schrieb die UEFA, dass damit eine Grenze überschritten werde, „die die führenden Institutionen des Fußballs niemals überschreiten dürfen. Die UEFA nimmt diese Angelegenheit äußerst ernst. Das sollten auch alle nationalen Fußballverbände tun“, teilte der europäische Verband mit. „Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Vermögenswerte, mit denen gehandelt werden darf – insbesondere dann nicht, wenn völlig intransparent ist, wer finanziell davon profitiert. Keiner von uns besitzt den Fußball. Es ist nicht an der FIFA, ihn zu verkaufen.“

FIFA verteidigt Vorhaben

Anzeige

Die FIFA will nach eigenen Angaben „das volle wirtschaftliche Potenzial der Übertragungsrechte und Sponsoringverträge über das gesamte Turnierportfolio im Männer-, Frauen- und Jugendfußball“ ausschöpfen. „Sorgfältig“ ausgewählte Investoren sollten „Minderheitsbeteiligungen ohne Kontrollrechte an der FFE“ erwerben, hieß es in einer Stellungnahme. Basierend auf einer Unternehmensbewertung von 20 Milliarden US-Dollar werde die FFE in diesem Jahr bis zu 4,2 Milliarden US-Dollar aufbringen. Laut den Berichten sollen bis zu 20 Prozent der Anteile verkauft werden.

Auch in Deutschland bildet sich am Mittwoch direkt Widerstand. DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke hat die FIFA-Pläne ebenfalls scharf kritisiert. „Viele im europäischen Fußball sehen die Pläne der FIFA als absoluten Angriff auf den Fußball an. Diese Haltung teile ich“, sagte der Vizepräsident des UEFA-Exekutivkomitees im Gespräch mit dem kicker: „Hier wird eine Grenze überschritten.“

Anzeige

CONCACAF und AFC distanzieren sich

Im Laufe des Tages wendeten sich auch weitere Kontinentalverbände von Infantinos Plänen ab. Der asiatische Verband AFC und auch die CONCACAF kritisierten die Investoren-Idee scharf. „Wir sind zutiefst besorgt über das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens“, teilte der Verband für Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik gegenüber dem englischen Guardian mit. Auch der asiatische Verband zeigt sich „enttäuscht“, dass „eine Angelegenheit von solcher Tragweite an die Öffentlichkeit gelangte, bevor der AFC-Familie die Gelegenheit gegeben wurde, diese über die geeigneten und etablierten Governance-Kanäle zu prüfen und zu erörtern“. (sid/ggg)