Nach dem Scheitern des umstrittenen Investoren-Deals gerät FIFA-Boss Gianni Infantino massiv unter Druck. UEFA, DFB und Dänemarks Verband fordern Aufklärung – und einen grundlegenden Kulturwechsel im Weltverband.

Gianni Infantino kassierte die wohl größte Niederlage seiner Amtszeit. picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nach dem vorläufigen Aus der umstrittenen Investorenpläne der FIFA wächst der Druck auf Präsident Gianni Infantino massiv. Die UEFA, der Deutsche Fußball-Bund und der dänische Verband haben dem Chef des Weltverbandes scharfes Fehlverhalten vorgeworfen und einen grundlegenden Kulturwechsel bei der FIFA gefordert.

Die UEFA wählte in einer Stellungnahme am Samstag ungewöhnlich deutliche Worte. Infantino habe versucht, einen „schäbigen und undurchsichtigen Deal“ durchzusetzen. „Die aktuelle FIFA-Führung hat nicht nur das Vertrauen der UEFA, sondern auch das vieler anderer Mitglieder der Fußballfamilie verloren“, erklärte der europäische Dachverband.

UEFA: „Wir können nicht länger so weitermachen“

Anzeige

Die FIFA hatte in der Nacht zum Samstag ihre milliardenschweren Pläne aufgegeben, Anteile an den kommerziellen Rechten ihrer Wettbewerbe an private Investoren zu verkaufen. Betroffen gewesen wären unter anderem die Männer- und Frauen-Weltmeisterschaft sowie die Klub-WM. Gegen das Vorhaben hatte es weltweit heftigen Widerstand gegeben. Die UEFA soll zeitweise sogar mit einem Boykott gedroht haben.

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Das Scheitern des Projekts sei zwar „ein Sieg für den gesamten Fußball“, dürfe aber nicht das Ende der Aufarbeitung sein, betonte die UEFA. „Wir können nicht länger so weitermachen mit geheimen, in Windeseile durchgepeitschten Plänen, die von anonymen Akteuren ausgeheckt werden und dem Fußball nur zweifelhaften Nutzen bringen.“ Nun müssten die Verantwortlichen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden.

Anzeige

UEFA wirft Infantino vor, Wahlversprechen gebrochen zu haben

Zugleich warf die UEFA Infantino vor, zentrale Versprechen aus seinem Wahlkampf gebrochen zu haben. Der Schweizer hatte 2015 mehr Transparenz und eine Verwendung der FIFA-Gelder zum Wohle der Fußballentwicklung angekündigt. „Beide Versprechen hat er nicht eingehalten“, hieß es in dem Statement.

Anzeige

Trotz Rücklagen von mehr als fünf Milliarden Dollar habe die FIFA es versäumt, die vorhandenen Mittel im Sinne der Verbände und des Fußballs einzusetzen. Die UEFA kündigte deshalb an, gemeinsam mit Partnern und Interessengruppen weltweit einen neuen Vorschlag für die Verteilung der FIFA-Ressourcen auszuarbeiten.

DFB-Präsident Neuendorf fordert lückenlose Aufklärung

Auch der DFB schloss sich der Kritik an. Präsident Bernd Neuendorf warf Infantino vor, „eigenmächtig, intransparent und letztlich auch unverantwortlich im Sinne des Fußballs“ gehandelt zu haben. Die Vorgänge rund um das Projekt müssten jetzt lückenlos aufgeklärt werden.

Neuendorf forderte ebenfalls einen grundlegenden Wandel innerhalb des Weltverbandes. Bei der FIFA müsse eine Kultur einziehen, „in der vor allem Entscheidungen wieder von den Mitgliedern in den Gremien diskutiert und getroffen werden“.

Infantinos Versuch „krachend gescheitert“

Das Ende des Investorendeals bezeichnete der DFB-Präsident als unausweichlich. „Der Versuch, FIFA-Wettbewerbe für private Investoren zu öffnen, ist krachend gescheitert.“ Dies sei auch dem geschlossenen Auftreten der europäischen Verbände zu verdanken.

Besonders deutlich wurde zudem der dänische Fußballverband. DBU-Chef Jesper Møller erklärte, er teile die Einschätzung der UEFA, dass das Vertrauen in Infantino verloren gegangen sei. „Deshalb kann ich ihn auch nicht unterstützen“, sagte Møller.

Auch der dänische Verband klagt Infantino an

Der Rückzug der Pläne sei „die einzig richtige Entscheidung“ gewesen. Der internationale Fußball habe an einem Scheideweg gestanden, an dem zentrale Werte und die Seele des Spiels unter Druck geraten seien. Møller lobte die UEFA und deren Präsidenten Aleksander Ceferin ausdrücklich dafür, dass der europäische Fußball geschlossen und schnell reagiert habe.

Für Infantino ist das Ende des Deals damit längst nicht das Ende der Affäre. Stattdessen steht der FIFA-Präsident nun vor einer breiten Vertrauenskrise – und der Forderung, die Macht- und Entscheidungsstrukturen im Weltverband grundlegend zu verändern. (dpa/sid/mp)