Wales und England ziehen als erste nationale Verbände ihre Unterstützung für eine Wiederwahl des Schweizers zurück. Hält Infantino dem Druck stand?

Jetzt wird es verdammt eng für Gianni Infantino! Im wachsenden Widerstand gegen den FIFA-Präsidenten ziehen Wales und England als erste nationale Verbände ihre Unterstützung für eine Wiederwahl des Schweizers zurück! Die UEFA droht Infantino derweil mit rechtlichen Schritten.

Der walisische Fußballverband FAW bestätigte am Montag englischen Medien, die FIFA über den Schritt informiert zu haben und Infantinos Kandidatur für die Amtszeit von 2027 bis 2031 nicht länger zu unterstützen. Wenig später zog auch der englische Verband nach, laut „Times“ werde die FA Infantino ein entsprechendes Schreiben zukommen lassen.

England und Wales wollen Infantino nicht wiederwählen

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„Das Wohl des Fußballs nicht an erste Stelle zu setzen, ist ein Versagen, das wir nicht akzeptieren können. Walisischer Fußballverband

„Das Wohl des Fußballs nicht an erste Stelle zu setzen, ist ein Versagen, das wir nicht akzeptieren können“, wurde der walisische Fußballverband, der Co-Gastgeber der EM 2028 im Vereinigten Königreich, zitiert. „Die jüngsten Defizite in den Bereichen verantwortungsvoller Verbandsführung, Entscheidungsprozesse, Führung, Werte, Stakeholder-Management, Kommunikation und Urteilsvermögen haben dazu geführt, dass Herr Infantino das Vertrauen des FAW verloren hat, weiterhin an der Spitze des Weltfußballs zu stehen.“

FIFA-Wahlen 2027 in Marokko - europäischer Druck wächst

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Der Schritt folgte auf die heftige Kritik an den inzwischen aufgegebenen FIFA-Plänen, Anteile an den kommerziellen Rechten der WM an private Investoren zu verkaufen. Nach massivem Widerstand aus dem Weltfußball hatte Infantino sein Vorhaben am Wochenende wieder verworfen. Die UEFA, bei der Wales und England Mitglieder sind, hatte mit einem Boykott gedroht und war den Schweizer auch danach scharf angegangen.

Gianni Infantino betend beim Viertelfinale Norwegen gegen England. IMAGO / Mark Pain

Laut eines Berichts von Sky Sports wächst insbesondere in Europa der Druck auf den seit 2016 amtierenden FIFA-Chef. Weitere Verbände könnten dem Beispiel von Wales und England folgen und ihre Unterstützung zurückziehen. Am 18. März 2027 auf dem 77. FIFA-Kongress in Rabat (Marokko) will sich Infantino den Statuten gemäß ein letztes Mal für vier Jahre zum Präsidenten wählen lassen.

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UEFA prüft rechtliche Schritte gegen Infantino

Die UEFA droht Infantino derweil bereits mit rechtlichen Schritten. Die Europäische Fußball-Union bestätigte am Montag, dass „ein Schreiben zur Sicherstellung von Unterlagen“ an Infantino verschickt worden sei. Zunächst hatten die britischen Medien „Telegraph“ und BBC darüber berichtet.

Man erwäge „aktive rechtliche Schritte, Schiedsverfahren und/oder Beschwerden bei Aufsichtsbehörden“ in Zusammenhang mit den von der FIFA ausgearbeiteten Plänen, heißt es laut BBC in dem Schreiben. Zudem warnte die UEFA die Verantwortlichen im Weltverband vor dem Vernichten von Unterlagen. Die Europäische Fußball-Union erwarte „sofortige Maßnahmen zur Identifizierung, Lokalisierung und Sicherung“ entsprechender Dokumente und „elektronisch gespeicherter Informationen, die sich in Ihrem oder dem Besitz, der Verwahrung oder der Kontrolle der FIFA befinden.“

Massive Kritik an der FIFA: Investorenpläne aufgegeben

Diese „Verpflichtungen“, wie es in dem Schreiben heißt, würden „unabhängig von etwaigen internen Aufbewahrungsrichtlinien“ der FIFA gelten. „Und sie haben Vorrang vor allen routinemäßigen Richtlinien zur Vernichtung oder Löschung von Dokumenten, die andernfalls gelten würden.“

Die FIFA hatte nach massiver Kritik auch von Seiten der UEFA seine Investorenpläne aufgegeben. Dies teilte Präsident Infantino in der Nacht zu Samstag in einem Statement mit. Geplant war die Gründung der FIFA Forward Enterprise (FFE), einer Tochtergesellschaft, die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen bündeln sollte. Damit hätten auch Anteile an der WM an Investoren verkauft werden können. (sid/mkw)



















