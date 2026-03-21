Angriff auf Ordner? Warum viele Werder-Fans in Wolfsburg nicht im Stadion sind

Der Bundesliga-Keller-Kracher zwischen dem VfL Wolfsburg und Werder ist von Auseinandersetzungen zwischen Bremer Fans und der Polizei überschattet worden. Mehrere Werder-Anhänger wurden festgenommen, zahlreiche Gästefans standen aufgrund des Polizeieinsatzes während des Spiels noch vor dem Stadion.

Laut der Wolfsburger Polizei wurden Ordner im Aufgang zum Gästebereich massiv angegriffen, was zum Eingreifen der Polizisten führte. Ein Beamter wurde dabei verletzt, teilte die Polizei mit. Mehrere Werder-Fans seien festgenommen worden. Etliche Anhänger, die mit den Ausschreitungen nichts zu tun hatten, mussten vor dem Stadion ausharren und verpassten den Anpfiff.

DAZN-Reporter Benni Zander sagte vor dem Anpfiff: „Die Ultras liefern sich wie früher im Wilden Westen ein Stare-Down mit der Polizei. Es ist irgendwas vorgefallen. Die stehen sich gegenüber und niemand zuckt. Keiner macht den ersten Schritt. Deshalb sind die Ultras noch nicht drin.“

„Tausende Werder-Fans stehen draußen“

„Riesige Schlangen, nur jeder zweiter Scanner zur Verfügung und jetzt Einlassstopp nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei“, schilderte die Fan-Vereinigung „Wir sind 100 Prozent Werder Bremen“ und bilanzierte: „Tausende Werder-Fans stehen draußen.“ Der organisierte Support der Bremer Ultras fiel bei diesem so wichtigen Spiel jedenfalls flach.

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Zum Abstiegs-Kracher waren viele Werder-Fans ins nahe Wolfsburg gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Wolfsburg hatte der Konkurrenz 3400 Karten überlassen, rund 20 Prozent mehr als der Pflichtanteil. Doch mindestens 5000 Werder-Fans reisten in die Autostadt – ähnlich wie vor einigen Wochen die HSV-Anhänger, von denen rund 10.000 den 2:1-Auswärtssieg im Stadion verfolgen konnten. Auch damals hatte es Ärger gegeben.