In Serbien: Trainer (44) stirbt nach Zusammenbruch während des Spiels

Der serbische Fußball steht unter Schock: Während eines Erstliga-Spiels ist der Bosnier Mladen Zizovic, Trainer von FK Radnicki 1923, zusammengebrochen und wenig später im Alter von 44 Jahren verstorben. Das teilte sein Klub mit. Das Spiel beim FK Mladost Lucani wurde am Montagabend beim Stand von 2:0 kurz vor der Halbzeitpause abgebrochen.

Nach dem Zusammenbruch in der 22. Minute war Zizovic von Rettungskräften abtransportiert worden und kurz darauf auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Die Todesursache ist laut der serbischen Tageszeitung „Vecernje Novosti“ noch nicht offiziell bestätigt. Die Begegnung wurde zunächst noch fortgesetzt, ehe nach Bekanntgabe der Todesmeldung durch den Schiedsrichter zahlreiche Spieler und Verantwortliche im Stadion mit Tränen in den Augen zu Boden sanken.

FK Radnicki trauert vor allem um „einen guten Menschen“

„Unser Verein hat nicht nur einen großen Experten verloren, sondern vor allem einen guten Menschen, Freund und Sportler, der mit seinem Wissen, seiner Energie und seiner Herzlichkeit einen bleibenden Eindruck in den Herzen aller hinterlassen hat, die ihn kannten“, schrieb der Klub aus Kragujevac auf Instagram. Auch die UEFA kondolierte: „Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft sprechen wir der Familie, den Freunden und Kollegen von Cheftrainer Mladen Zizovic unser tief empfundenes Beileid aus.“

Das könnte Sie auch interessieren: Drahtzieher des Balco-Dopingskandals ist tot – er versorgte eine Olympiasiegerin

Zizovic hatte den Tabellen-Zehnten der serbischen SuperLiga erst am 22. Oktober übernommen und stand am Montagabend zum dritten Mal an der Seitenlinie. Zuvor trainierte der ehemalige offensive Mittelfeldspieler unter anderem in Bosnien, Saudi-Arabien und Nordmazedonien. In der Saison 2024/25 führte er den bosnischen Klub FK Borac Banja Luka ins Achtelfinale der Conference League. (sid/fwe)