„In sehr guter Position“: Verdrängt Nübel jetzt Baumann aus dem deutschen Tor?

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart sieht seinen Torwart Alexander Nübel nach dem wilden 3:3 (1:2) am drittletzten Spieltag bei der TSG Hoffenheim in einer guten Ausgangslage im Kampf um den Platz im deutschen WM-Tor. Während Oliver Baumann im TSG-Gehäuse keinen guten Tag erwischte, hatte Nübel großen Anteil am glücklichen Punktgewinn der Schwaben.

„Alex hat unglaublich gehalten und uns den Punkt gerettet. Er hat sich in eine sehr gute Position für die WM gebracht“, kommentierte Wohlgemuth die Leistung seines 29 Jahre alten Torwarts, dessen Leihe von Bayern München am Saisonende nach drei Jahren endet.

Hoeneß setzt auf Nübel, Baumann macht Eingeständnis

Auch VfB-Trainer Sebastian Hoeneß sah einen „super aufgelegten“ Nübel: „Alex hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig er sein kann. In einem Spiel wie diesem einen Punkt zu sichern, schadet sicher nicht bei der Frage, wer bei der WM im Tor steht.“

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Auf der anderen Seite sah Baumann, der zuletzt mit Blick auf die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) als deutsche Nummer eins galt, bei allen drei Gegentoren nicht besonders gut aus. Vor allem den ersten VfB-Treffer von Chris Führich (20.) hätte der 35-Jährige eigentlich halten müssen. „Den kann ich definitiv halten“, gestand Baumann ein. (sid/tb)